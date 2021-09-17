Rolls-Royce винайшов найшвидший повністю електричний літак у світі

Літальний апарат зміг розігнатися до швидкості більше 480 км/год.

Rolls-Royce нещодавно протестувала свій повністю електричний літак. Він літав 15 хв. зі швидкістю понад 480 км/год.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У пресрелізі компанії йдеться, що у випробуваннях брали участь представники Міністерства оборони Великобританії.

"За даними Міжнародного енергетичного агентства, на авіаційну промисловість припадає 2,8% всіх викидів вуглецю, причому 62% цих викидів припадає на країни з високим рівнем доходу. Тому перехід на екологічно чисті види авіаційного палива (SAF) — це необхідність", — йдеться в релізі.

Rolls-Royce взяла на себе зобов'язання створювати двигуни, які працюють на біопаливі, та реалізувати цю програму в найближчі 10 років. Так, компанія працює над створенням найпотужнішого гібридного генератора, а також над аеродвигуном, який повинен забезпечити на 25% менше викидів, ніж двигуни Trent, якими зараз оснащена більшість літаків.

Компанія об'єдналася з виробником електродвигунів і контролерів YASA і авіаційним стартапом Electroflight, щоб реалізувати програму Accelerating the Electrification of Flight (ACCEL) у 2019 році, щоб побудувати найшвидший у світі електричний літак.

[ + – ] Літак і авто Rolls-Royce

У пресрелізі говориться, що перший політ відбувся завдяки електродвигуну потужністю 500 к.с.

"Ми зосереджені на зниженні викидів СО2 транспортними засобами в повітрі, на суші та морі й на використанні економічних можливостей переходу до нульових показників, — прокоментував Воррен Іст, генеральний директор Rolls-Royce. — Йдеться не тільки про те, щоб побити світовий рекорд; інноваційні акумулятори та силові установки, розроблені в межах цієї програми, обов'язково знайдуть застосування".

Компанія планує побити світовий рекорд і презентувати своє досягнення на "COP26" — конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату, яка відбудеться в Глазго в листопаді цього року. У майбутньому компанія планує запропонувати повну електричну рухову установку, яку можна навіть інтегрувати в системи вертикального зльоту і посадки (eVTOL). Відповідно до пресрелізу, eVTOL, або аеротаксі, як їх зазвичай називають, потребують аналогічних батарей і моторів. Завдяки новинкам вони, як і електросамолет Rolls-Royce, зможуть набирати швидкість 480+ км/год.

Фірма також працює з норвезькою авіакомпанією Widerøe, що має 43 літака і обслуговує 40 населених пунктів, щоб до 2026 року ввести в експлуатацію повністю електричний літак.

Раніше повідомлялося, що інженери з ПАР працюють над створенням екологічно чистого надзвукового літака.