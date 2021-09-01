Тихий і безпечний: у ПАР показали надзвуковий електролітак з нульовим викидом вуглецю

Конструктори обіцяють швидкість у 2400 км/год, вертикальний зліт і м'яку посадку навіть при відмові двигунів.

Стартап LEAP Aerospace з Південної Африки збирає новий надзвуковий електролітак вертикального зльоту-посадки (E-VTOL) з нульовим викидом вуглецю.

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Про це пише видання New Atlas.

LEAP — це абревіатура, яка розшифровується як Limitless Earth Advancement Program (Програма безмежного поліпшення Землі). Розробники представили перші рендерні зображення авіалайнера на 65-88 місць з дельтоподібними крилами. Вони стверджують, що літак зможе розвивати швидкість до 1,9 Маха (близько 2400 км/год) і долітати з Лондона в Нью-Йорк всього за 3 години. Творці замахнулися на майже космічну висоту у 18 км.

Компанія заявила, що їхній VTOL отримає унікальну систему безпечної посадки: літак зможе благополучно приземлитися або приводнився навіть у разі повної відмови двигунів, щоб звести до мінімуму кількість жертв. Крім того, LEAP хоче "приглушити" удар при переході на надзвукову швидкість і зробити його "в 100 разів тихішим за вертоліт".

[ + – ] Літак LEAP Aerospace

Анонсували також "першу у світі безлопатеву технологію управління гіперзвуковим літаком". Низький рівень начебто будуть забезпечувати невеликі гвинти при зльоті та посадці, а перехід до руху вперед буде таким же ефективним, як у літака. Команда націлилася на досить скромну довжину корпусу у 205 футів (62,4 м). Перший комерційний рейс запланований на 2029 рік.

Аналітики New Atlas скептично оцінили заяви стартапу. Вони нагадали, що через технічні складнощі і високу конкуренцію в травні закрилася компанія Aerion, яку не врятувало навіть партнерство з Lockheed Martin і Boeing і попередні продажі бізнес-джета AS2. Проекту не вистачило ресурсів для створення прототипу, сертифікації та серійного виробництва.

[ + – ] Літак LEAP Aerospace в ангарі

"Виробництво пасажирських літаків — це непросте завдання, яке можна спробувати осягнути, а використання надзвукових технологій збільшує складність на кілька порядків", — зазначив автор статті Лоз Блейн.

Раніше писали, що в США створять найшвидший "багаторазовий" літак, здатний у п'ять разів перевищувати швидкість звуку. ВПС США вже виділили $60 млн на льотні випробування.