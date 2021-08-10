У п'ять разів спритніше звуку: в США створять найшвидший "багаторазовий" літак (відео)

Новий двигун дозволить перевозити пасажирів на гіперзвукових швидкостях, — завдяки цьому люди зможуть перетинати Атлантичний океан всього за півтори години.

Військово-повітряні сили США виділили $60 млн на льотні випробування "багаторазового" літака Quarterhorse, який може стати найшвидшим в історії.

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Видання New Atlas повідомило нові подробиці про цей проєкт.

Стартап Hermeus, заснований колишніми членами SpaceX, Blue Origin і Generation Orbit, розробляє новий надзвуковий літак, який, зможе літати на швидкості до 6 125 км/год. Іншими словами, Quarterhorse зможе в п'ять разів перевищити швидкість звуку. Максимальна дальність польоту складе 7 400 км, при цьому транспорт залишиться цілий і неушкоджений, тож його зможуть використовувати знову й знову.

Після виведення з експлуатації англо-французького надзвукового авіалайнера Concorde у 2003 році аеротранспорт розділився на два основні класи: військовий, куди входить безліч надзвукових літаків, і цивільний, який обмежений дозвуковою швидкістю. Hermeus став одним із проєктів, що прискорює пасажирські авіаперельоти. Експерти ринку очікують, що літаки з надшвидкістю збільшать глобальний ВВП на 2% — це приріст у $4 трлн.

Демонстраційний політ нової моделі повинен відбутися в 2023 році, і розробники поки не розкривають багато подробиць, але дещо дізнатися вдалося. Конструкція з титану здатна витримувати надвисокі швидкості, а обтічне трикутне крило дозволить ефективно керувати апаратом. Відомо, що Quarterhorse стане першим літаком, який буде використовувати турбований двигун із комбінованим циклом (Turbine-Based Combined Cycle, або TBCC).

[ + – ] Один із можливих дизайнів Quarterhorse Фото: Скриншот

Двигун збирають на базі комерційного турбореактивного двигуна J85 від General Electric — його модифікація J85-15 використовувалася в канадських винищувачах-бомбардувальниках Canadair CF-5, максимальна швидкість яких становила 1 575 км/год. Турбодвигун із комбінованим циклом також використовують винищувачі Lockheed SR-71 Blackbird, що розвивають швидкість до 3 529 км/год.

Фахівці Hermeus обрали звичайний турбореактивний двигун, щоб розігнати літак до швидкості гіперзвукового прямоточного повітряно-реактивного двигуна — це зробить конструкцію більш простою та ефективною. Ідея полягає в тому, щоб зменшити опір повітря, коли літак знаходиться в надзвуковому (понад 1,236 км/год) або гіперзвуковому режимі (понад 6 125 км/год) — для цього силову установку вирішили заховати у хвості.

"Хоча партнерство з ВВС США підкреслює інтерес Міністерства оборони США до гіперзвукових літаків, враховуючи партнерство Hermeus і НАСА, оголошене в лютому 2021 року, стає зрозуміло, що те, що ми створюємо, має як комерційне, так й оборонне застосування", — зазначив генеральний директор Hermeus Ей Джей Піпліка.

"Ми розвиваємо глобальну транспортну мережу, створюючи пасажирський літак зі швидкістю 5 махів. Подумайте про можливість перетинати Атлантичний океан за 90 хвилин і Тихий — приблизно за 2 години 45 хвилин. Це охопить всю планету і дозволить всюди почуватися, як вдома", — говорить Ей Джей.

У 2025 році стартап планує перейти до польотів автономних літаків середнього розміру, призначених для термінових вантажів і розвідки, а потім, до 2029 року, збирається створити гіперзвукові комерційні пасажирські літаки.

Раніше ВВС США розповіли, що літак Quarterhorse вміщуватиме 20 членів екіпажу. Перші прототипи будуть безпілотними, щоб не піддавати ризику життя пілотів під час випробувань.