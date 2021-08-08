З Нью-Йорку в Париж за 1,5 години: в США побудують гіперзвукові літаки для армії (фото)

Повітряне судно розраховане на 20 членів екіпажу, дальність польоту складе 7400 км. Всього планується побудувати 3 прототипу для ВПС США.

Військово-повітряні сили США підписали контракт з Hermeus на проведення і виробництво льотних зразків гіперзвукового літака Quarthorse. Про це повідомляє Defense News.

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Літак повинен перевищувати швидкість звуку в 5 разів, його максимальна швидкість польоту складе понад 6000 км/год. Як пишуть у виданні, така швидкість дозволить скоротити час польоту з Нью-Йорка в Париж з 7 годин до 90 хвилин. Повітряне судно зможе перевозити 20 членів екіпажу, а максимальна дальність польоту складе 7410 км.

Контракт був укладений ще 30 липня, проте про його підписання стало відомо 5 серпня. Він розрахований на 3 роки та ставить кілька цілей для компанії Hermeus. Сума контракту — 60 млн доларів.

Перший літак повинен бути безпілотним, щоб уникнути ризику для льотчика-випробувача, це також повинно дозволити заощадити час для старту льотних випробувань. Також компанія повинна побудувати три прототипи Quarthorse і випробувати гіперзвукову установку.

[ + – ] Робота двигуна літака Фото: defence blog

"Коли справа доходить до технологій, ми часто чуємо термін "міняє правила гри". Однак гіперзвукові літальні апарати та силові установки дійсно змінюють правила гри й роблять революційними наші способи пересування, як це зробили автомобілі в минулому столітті. Ми раді бути частиною цих зусиль і сприяти розвитку цієї важливої технології ", — сказала генерал-майор Хізер Прінгл, командир дослідної лабораторії ВПС США.

Компанію Hermeus заснували вихідці зі SpaceX і Blue Origin у 2018 році. Вони націлені на розробку і запуск виробництва гіперзвукових пасажирських літаків. Співпраця з Пентагоном стартувала у 2019 році.

Нагадаємо, в США провалилися другі тести гіперзвукової ракети. Двигун ракети не запустився після скидання з літака. При цьому в РФ заявили про розробку гіперзвукової авіаракети для бомбардувальника Ту-160М.