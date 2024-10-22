Велика Британія надасть Україні кредит на понад 2 млрд фунтів на озброєння

Кошти будуть надані за рахунок прибутку від активів російського Центробанку, які були заморожені після початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Велика Британія оголосила про виділення Україні додаткового фінансування в розмірі £2,26 млрд ($2,9 млрд) у межах кредиту, який буде забезпечено за рахунок відсотків від заморожених російських активів. Ці кошти спрямують на придбання засобів протиповітряної оборони (ППО) та артилерійських систем, що стало частиною підтримки України в її військових зусиллях проти Росії. Про це 22 жовтня повідомила пресслужба британського уряду.

Кредит було схвалено в червні і він є частиною ширшої програми країн G7 з підтримки України. Загальна сума допомоги в межах цієї програми становить $50 млрд, які підуть на військові, бюджетні та відновлювальні потреби країни. Велика Британія виділила значну частину — £12,8 млрд — на військову, гуманітарну та економічну допомогу з початку конфлікту.

"Наша підтримка України та її чоловіків і жінок у їхній боротьбі за свободу від путінської агресії непохитна і залишиться такою стільки, скільки буде потрібно", — заявила канцлерка казначейства Рейчел Рівз.

Фінансування кредиту відбувається за рахунок надприбутків від заморожених російських активів, що перебувають під санкціями західних країн. Ці активи охоплюють близько €260 млрд готівкових коштів і цінних паперів, заморожених у країнах Заходу. Понад дві третини цих активів зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear.

Реакція РФ на заморожування активів

Москва неодноразово засуджувала заморожування своїх активів. Представники Кремля, включно з прессекретарем Дмитром Пєсковим, заявили, що розглядають ці дії як "експропріацію" і обіцяють вжити заходів у відповідь, якщо західні країни передадуть активи Україні. Одним із кроків Росії стало ухвалення указу, що дає змогу використовувати американське майно на території РФ для компенсації збитків.

"Звичайно ж, на основі взаємності ми будемо не дзеркально, але в тому обсязі, наскільки це відповідає нашим інтересам, вибирати й інші методи для дій у відповідь", — погрожував Пєсков.

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Нагадаємо, 17 жовтня уряд Німеччини опублікував оновлений список військової допомоги для України, що містить зенітні ракети для українських ЗРК FrankenSAM. До пакета також увійшли ракети Sea Sparrow і Sidewinder, які раніше не постачалися на потреби ЗСУ.