Нова зброя для України: Німеччина поставить ракети до комплексів FrankenSAM

Берлін анонсував новий пакет військової допомоги Україні, куди увійшли системи озброєнь, які раніше не постачалися на потреби ЗСУ, — ракети Sea Sparrow і Sidewinder.

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Уряд Німеччини 17 жовтня опублікував оновлений список військової допомоги для України, що включає зенітні ракети для українських ЗРК FrankenSAM. Цей пакет спрямований на посилення обороноздатності України в умовах війни з Росією, що триває.

Основні пункти пакета допомоги

Згідно з даними, оприлюдненими на офіційному сайті німецького уряду, Сили оборони отримали широкий спектр озброєння і техніки, включно з бронетехнікою, самохідними артилерійськими установками, інженерною технікою, боєприпасами і системами ППО IRIS-T. До пакета увійшли такі види озброєнь і обладнання:

танки Leopard 1A5 — 8 одиниць;

БМП Marder — 20 одиниць (включно з боєприпасами та запчастинами);

боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;

MRAP — 4 одиниці;

системи ППО IRIS-T SLM і IRIS-T SLS — 2 системи;

зенітні ракети IRIS-T SLM і Sea Sparrow;

САУ Panzerhaubitze 2000 — 6 одиниць із запасними частинами;

боєприпаси калібру 155 мм — 24000 одиниць;

розвідувальні БПЛА Vector — 30 одиниць із запасними частинами;

мостоукладач BEAVER — 1 одиниця із запасними частинами;

машини розмінування WISENT 1 — 2 одиниці із запасними частинами;

переносні системи розмінування H-PEMBS — 100 одиниць;

міношукачі — 90 одиниць;

мінний трал — 1 одиниця;

мобільні щогли для антен — 2 одиниці;

лазерні далекоміри — 57 одиниць;

гранатомети RGW 90 — 3000 одиниць;

боєприпаси 40 мм — 25000 одиниць;

турнікети — 75000 одиниць;

оклюзійні пов'язки — 150000 одиниць;

штурмові гвинтівки MK 556 — 460 одиниць;

снайперські гвинтівки HLR 338 — 110 одиниць з 240000 патронами;

гвинтівки HAENEL CR 308 — 30 одиниць;

пістолети SFP9 — 3000 одиниць.

Майбутні постачання

Німецький уряд також підтвердив нові заплановані постачання, серед яких:

ракети AIM-9L/I-1 Sidewinder;

радари TRML-4D — 2 одиниці;

ударні дрони — 4000 одиниць;

розвідувальні БПЛА SONGBIRD — 361 одиниця;

боєприпаси 40 мм — 42000 одиниць.

Ракети до систем FrankenSAM

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", анонсований пакет військової допомоги поповнився новими елементами, які раніше не передавалися. Серед них зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow і ракети "повітря-повітря" AIM-9L/I-1 Sidewinder.

І хоча Німеччина вперше передає Україні RIM-7 Sea Sparrow, ці ракети вже використовувалися українськими військовими, але постачалися Бельгією. У вересні 2023 року Бельгія викупила ці ракети у Німеччини, де вони раніше служили на фрегатах типу Bremen.

Пуск ракети Sea Sparrow Фото: Скрін відео

Оглядачі підкреслили, що в умовах гострого дефіциту оригінальних ракет для ЗРК "Бук-М1", Україні довелося модернізувати свої системи в межах програми FrankenSAM. Проєкт був розроблений спільно українськими та американськими інженерами і вперше реалізований у листопаді 2023 року у США. У результаті модифіковані ЗРК "Бук-М1" отримали можливість використовувати ракети Sea Sparrow, які здатні вражати цілі на відстані до 20 км за дальністю і до 15 000 км за висотою.

Ракети AIM-9L/I-1 Sidewinder

Німецька версія ракет AIM-9L, модифікована до стандарту AIM-9L/I-1, може бути використана або на F-16, які вже перебувають на озброєнні України, або в рамках ще не продемонстрованого "малого" FrankenSAM, здатного вести вогонь авіаційними ракетами AIM-9M. Цю імпровізовану зенітну систему, яка здатна перехоплювати крилаті ракети й БПЛА, було створено з використанням компонентів, наданих українськими партнерами.

ракета класу "повітря-повітря" Sidewinder Фото: Відкриті джерела

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