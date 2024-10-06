Перші винищувачі F-16 передали з Нідерландів до України

Нідерландські Повітряні сили офіційно попрощалися зі своїми останніми винищувачами F-16. Перші літаки вже передані Україні.

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Україні передали перші F-16 від Нідерландів. Інші з 24 бортів будуть доставлені найближчим часом. Про це офіційно повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

Окрім цього він оголосив про виділення 400 мільйонів євро на розробку та виробництво ударних та розвідувальних безпілотників спільно з Україною.

"Вперше можу офіційно заявити, що перші F-16 з Нідерландів доставлено в Україну. Це конче необхідно. Під час мого візиту до Харкова я бачив руйнування, завдані російськими повітряними нальотами. Також часто лунали сирени повітряної тривоги. Інші 24 літаки надійдуть у продаж у найближчі місяці", — написав Брекельманс.

Пост Рубена Брекельманса Фото: Скриншот

Зазначається, що перший із 213 літаків F-16, які Нідерланди придбали, прибув на авіабазу Леуварден 6 червня 1979 року. Вони виконували свої завдання понад 45 років.

"Зараз F-35 замінює F-16. Вдень Міністерство оборони офіційно попрощалося з легендарним літаком. Це відзначили, зокрема, польотом формації з 8 літаків над Нідерландами", — розповідали в Міноборони Нідерландів раніше.

F-16 чергували для охорони повітряного простору Бельгії, Нідерландів і Люксембургу та неодноразово втручалися, коли російські бомбардувальники наближалися до повітряного простору Нідерландів або влітали в нього. Також за їх допомогою моні торили стан дамб. F-16 із інфрачервоним обладнанням фіксували, чи просочувалася вода в дамби, що могло призвести до їх руйнування.

Після саміту G7 у 2023 році стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами. У серпні 2023 року Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Данія говорила, що надасть 19 літаків.

Президент України Володимир Зеленський 4 серпня підтвердив, що літаки F-16 вже в Україні і виконують завдання.

Також, нагадаємо, До кінця 2024 року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від європейських союзників, проте точної дати немає. Про це повідомив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен. За його словами, Копенгаген має намір і далі допомагати Києву в його боротьбі з російською агресією, тому найближчими місяцями відправить певну кількість бойових літаків. Глава оборонного відомства Данії також підтвердив, що влітку Україна отримала перші F-16.