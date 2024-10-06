Первые истребители F-16 передали из Нидерландов в Украину

Нидерландские Воздушные силы официально попрощались со своими последними истребителями F-16. Первые самолеты уже переданы Украине.

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Украине передали первые F-16 от Нидерландов. Остальные из 24 бортов будут доставлены в ближайшее время. Об этом официально сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс.

Кроме этого он объявил о выделении 400 миллионов евро на разработку и производство ударных и разведывательных беспилотников совместно с Украиной.

"Впервые могу официально заявить, что первые F-16 из Нидерландов доставлены в Украину. Это крайне необходимо. Во время моего визита в Харьков я видел разрушения, нанесенные российскими воздушными налетами. Также часто звучали сирены воздушной тревоги. Остальные 24 самолета поступят в продажу в ближайшие месяцы", — написал Брекельманс.

Пост Рубена Брекельманса Фото: Скриншот

Отмечается, что первый из 213 самолетов F-16, которые Нидерланды приобрели, прибыл на авиабазу Леуварден 6 июня 1979 года. Они выполняли свои задачи более 45 лет.

"Сейчас F-35 заменяет F-16. Днем Министерство обороны официально попрощалось с легендарным самолетом. Это отметили, в частности, полетом формации из 8 самолетов над Нидерландами", — рассказывали в Минобороны Нидерландов ранее.

F-16 дежурили для охраны воздушного пространства Бельгии, Нидерландов и Люксембурга и неоднократно вмешивались, когда российские бомбардировщики приближались к воздушному пространству Нидерландов или влетали в него. Также с их помощью мони торили состояние дамб. F-16 с инфракрасным оборудованием фиксировали, просачивалась ли вода в дамбы, что могло привести к их разрушению.

После саммита G7 в 2023 году стало известно, что США разблокировали обучение украинских пилотов на истребителях и поставки авиатранспорта другими государствами. В августе 2023 года Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят 42 самолета. Дания говорила, что предоставит 19 самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 августа подтвердил, что самолеты F-16 уже в Украине и выполняют задачи.

Также, напомним, до конца 2024 года Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от европейских союзников, однако точной даты нет. Об этом сообщил министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен. По его словам, Копенгаген намерен и дальше помогать Киеву в его борьбе с российской агрессией, поэтому в ближайшие месяцы отправит определенное количество боевых самолетов. Глава оборонного ведомства Дании также подтвердил, что летом Украина получила первые F-16.