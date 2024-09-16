До конца года: Украина получит от Дании новую партию истребителей F-16, — министр обороны

Копенгаген уже отправлял Киеву боевую авиацию летом и в ближайшие несколько месяцев ожидается дополнительная помощь, заявил Троэльс Лунд Поульсен. Дату и количество он не сообщил из соображений безопасности.

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До конца 2024 года Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от европейских союзников, однако точной даты нет. Об этом сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает DR.

По его словам, Копенгаген намерен дальше помогать Киеву в его борьбе с российской агрессией, поэтому в ближайшие месяцы отправит определенное количество боевых самолетов. Глава оборонного ведомства Дании также подтвердил, что летом Украина получила первые F-16.

"Во второй половине 2024 года Дания поставит еще самолеты F-16", — заявил Троэльс Лунд Поульсен.

Всего Копенгаген пообещал Киеву предоставить 19 самолетов, но когда именно договоренности будут выполнены полностью — неизвестно. Также в Дании не говорят про количество и дату, когда авиация будет передана.

"Это делается из соображений оперативной безопасности", — подытожил Троэльс Лунд Поульсен.

Напомним, 4 августа сообщалось, что первые десять истребителей F-16 прибыли в Украину 31 июля, о чем писали в The Economist. Киеву нужно минимум 216 самолетов. Из 79 обещанных Украине истребителей, уверены эксперты, некоторые будут служить лишь источником запасных частей.

В тот же день президент Владимир Зеленский презентовал новые самолеты F-16, которые получили украинские защитники. Тогда авиация совершила свой первый официальный полет в воздушном пространстве Украины.