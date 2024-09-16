До кінця року: Україна отримає від Данії нову партію винищувачів F-16, — міністр оборони

Копенгаген уже відправляв Києву бойову авіацію влітку і в найближчі кілька місяців очікується додаткова допомога, заявив Трольс Лунд Пульсен. Дату і кількість він не повідомив з міркувань безпеки.

Related video

До кінця 2024 року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від європейських союзників, проте точної дати немає. Про це повідомив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен, передає DR.

За його словами, Копенгаген має намір і далі допомагати Києву в його боротьбі з російською агресією, тому найближчими місяцями відправить певну кількість бойових літаків. Глава оборонного відомства Данії також підтвердив, що влітку Україна отримала перші F-16.

"У другій половині 2024 року Данія поставить ще літаки F-16", — заявив Трольс Лунд Пульсен.

Загалом Копенгаген пообіцяв Києву надати 19 літаків, але коли саме домовленості будуть виконані повністю — невідомо. Також у Данії не говорять про кількість і дату, коли авіація буде передана.

"Це робиться з міркувань оперативної безпеки", — підсумував Трольс Лунд Пульсен.

Нагадаємо, 4 серпня повідомлялося, що перші десять винищувачів F-16 прибули в Україну 31 липня, про що писали в The Economist. Києву потрібно мінімум 216 літаків. Із 79 обіцяних Україні винищувачів, упевнені експерти, деякі слугуватимуть лише джерелом запасних частин.

Того ж дня президент Володимир Зеленський презентував нові літаки F-16, які отримали українські захисники. Тоді авіація здійснила свій перший офіційний політ у повітряному просторі України.