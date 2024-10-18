Новое оружие для Украины: Германия поставит ракеты к комплексам FrankenSAM

Берлин анонсировал новый пакет военной помощи Украине, куда вошли системы вооружений, которые ранее не поставлялись на нужды ВСУ — ракеты Sea Sparrow и Sidewinder.

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Правительство Германии 17 октября опубликовало обновленный список военной помощи для Украины, включающий зенитные ракеты для украинских ЗРК FrankenSAM. Этот пакет направлен на усиление обороноспособности Украины в условиях продолжающейся войны с Россией.

Основные пункты пакета помощи

Согласно данным, обнародованным на официальном сайте немецкого правительства, Силы обороны получили широкий спектр вооружения и техники, включая бронетехнику, самоходные артиллерийские установки, инженерную технику, боеприпасы и системы ПВО IRIS-T. В пакет вошли следующие виды вооружений и оборудования:

танки Leopard 1A5 — 8 единиц;

БМП Marder — 20 единиц (включая боеприпасы и запчасти);

боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;

MRAP — 4 единицы;

системы ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS — 2 системы;

зенитные ракеты IRIS-T SLM и Sea Sparrow;

САУ Panzerhaubitze 2000 — 6 единиц с запасными частями;

боеприпасы калибра 155 мм — 24000 единиц;

разведывательные БПЛА Vector — 30 единиц с запасными частями;

мостоукладчик BEAVER — 1 единица с запасными частями;

машины разминирования WISENT 1 — 2 единицы с запасными частями;

переносные системы разминирования H-PEMBS — 100 единиц;

миноискатели — 90 единиц;

минный трал — 1 единица;

мобильные мачты для антенн — 2 единицы;

лазерные дальномеры — 57 единиц;

гранатометы RGW 90 — 3000 единиц;

боеприпасы 40 мм — 25000 единиц;

турникеты — 75000 единиц;

окклюзионные повязки — 150000 единиц;

штурмовые винтовки MK 556 — 460 единиц;

снайперские винтовки HLR 338 — 110 единиц с 240000 патронами;

винтовки HAENEL CR 308 — 30 единиц;

пистолеты SFP9 — 3000 единиц.

Будущие поставки

Немецкое правительство также подтвердило новые запланированные поставки, среди которых:

ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder;

радары TRML-4D — 2 единицы;

ударные дроны — 4000 единиц;

разведывательные БПЛА SONGBIRD — 361 единица;

боеприпасы 40 мм — 42000 единиц.

Ракеты к системам FrankenSAM

Как отметили обозреватели "Милитарного", анонсированный пакет военной помощи пополнился новыми элементами, которые ранее не передавались. В их числе зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow и ракеты "воздух-воздух" AIM-9L/I-1 Sidewinder.

И хотя Германия впервые передает Украине RIM-7 Sea Sparrow, эти ракеты уже использовались украинскими военными, но поставлялись Бельгией. В сентябре 2023 года Бельгия выкупила эти ракеты у Германии, где они ранее служили на фрегатах типа Bremen.

Пуск ракеты Sea Sparrow Фото: Скрин видео

Обозреватели подчеркнули, что в условиях острого дефицита оригинальных ракет для ЗРК "Бук-М1", Украине пришлось модернизировать свои системы в рамках программы FrankenSAM. Проект был разработан совместно украинскими и американскими инженерами и впервые реализован в ноябре 2023 года в США. В результате модифицированные ЗРК "Бук-М1" получили возможность использовать ракеты Sea Sparrow, которые способны поражать цели на расстоянии до 20 км по дальности и до 15 000 км по высоте.

Ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder

Немецкая версия ракет AIM-9L, модифицированная до стандарта AIM-9L/I-1, может быть использована либо на F-16, которые уже находятся на вооружении Украины, либо в рамках еще не продемонстрированного "малого" FrankenSAM, способного вести огонь авиационными ракетами AIM-9M. Эта импровизированная зенитная система, которая способна перехватывать крылатые ракеты и БПЛА, была создана с использованием компонентов, предоставленных украинскими партнерами.

ракета класса "воздух-воздух" Sidewinder Фото: Открытые источники

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