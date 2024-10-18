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Военный Фокус Российско-украинская война

Новое оружие для Украины: Германия поставит ракеты к комплексам FrankenSAM

Ракетный комплекс FrankenSAM
Фото: Army Recognition | Ракетный комплекс FrankenSAM

Берлин анонсировал новый пакет военной помощи Украине, куда вошли системы вооружений, которые ранее не поставлялись на нужды ВСУ — ракеты Sea Sparrow и Sidewinder.

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Правительство Германии 17 октября опубликовало обновленный список военной помощи для Украины, включающий зенитные ракеты для украинских ЗРК FrankenSAM. Этот пакет направлен на усиление обороноспособности Украины в условиях продолжающейся войны с Россией.

Основные пункты пакета помощи

Согласно данным, обнародованным на официальном сайте немецкого правительства, Силы обороны получили широкий спектр вооружения и техники, включая бронетехнику, самоходные артиллерийские установки, инженерную технику, боеприпасы и системы ПВО IRIS-T. В пакет вошли следующие виды вооружений и оборудования:

  • танки Leopard 1A5 — 8 единиц;
  • БМП Marder — 20 единиц (включая боеприпасы и запчасти);
  • боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;
  • MRAP — 4 единицы;
  • системы ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS — 2 системы;
  • зенитные ракеты IRIS-T SLM и Sea Sparrow;
  • САУ Panzerhaubitze 2000 — 6 единиц с запасными частями;
  • боеприпасы калибра 155 мм — 24000 единиц;
  • разведывательные БПЛА Vector — 30 единиц с запасными частями;
  • мостоукладчик BEAVER — 1 единица с запасными частями;
  • машины разминирования WISENT 1 — 2 единицы с запасными частями;
  • переносные системы разминирования H-PEMBS — 100 единиц;
  • миноискатели — 90 единиц;
  • минный трал — 1 единица;
  • мобильные мачты для антенн — 2 единицы;
  • лазерные дальномеры — 57 единиц;
  • гранатометы RGW 90 — 3000 единиц;
  • боеприпасы 40 мм — 25000 единиц;
  • турникеты — 75000 единиц;
  • окклюзионные повязки — 150000 единиц;
  • штурмовые винтовки MK 556 — 460 единиц;
  • снайперские винтовки HLR 338 — 110 единиц с 240000 патронами;
  • винтовки HAENEL CR 308 — 30 единиц;
  • пистолеты SFP9 — 3000 единиц.

Будущие поставки

Немецкое правительство также подтвердило новые запланированные поставки, среди которых:

  • ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder;
  • радары TRML-4D — 2 единицы;
  • ударные дроны — 4000 единиц;
  • разведывательные БПЛА SONGBIRD — 361 единица;
  • боеприпасы 40 мм — 42000 единиц.

Ракеты к системам FrankenSAM

Как отметили обозреватели "Милитарного", анонсированный пакет военной помощи пополнился новыми элементами, которые ранее не передавались. В их числе зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow и ракеты "воздух-воздух" AIM-9L/I-1 Sidewinder.

И хотя Германия впервые передает Украине RIM-7 Sea Sparrow, эти ракеты уже использовались украинскими военными, но поставлялись Бельгией. В сентябре 2023 года Бельгия выкупила эти ракеты у Германии, где они ранее служили на фрегатах типа Bremen.

ракета Sea Sparrow Fullscreen
Пуск ракеты Sea Sparrow
Фото: Скрин видео

Обозреватели подчеркнули, что в условиях острого дефицита оригинальных ракет для ЗРК "Бук-М1", Украине пришлось модернизировать свои системы в рамках программы FrankenSAM. Проект был разработан совместно украинскими и американскими инженерами и впервые реализован в ноябре 2023 года в США. В результате модифицированные ЗРК "Бук-М1" получили возможность использовать ракеты Sea Sparrow, которые способны поражать цели на расстоянии до 20 км по дальности и до 15 000 км по высоте.

Ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder

Немецкая версия ракет AIM-9L, модифицированная до стандарта AIM-9L/I-1, может быть использована либо на F-16, которые уже находятся на вооружении Украины, либо в рамках еще не продемонстрированного "малого" FrankenSAM, способного вести огонь авиационными ракетами AIM-9M. Эта импровизированная зенитная система, которая способна перехватывать крылатые ракеты и БПЛА, была создана с использованием компонентов, предоставленных украинскими партнерами.

ракета Sidewinder Fullscreen
ракета класса "воздух-воздух" Sidewinder
Фото: Открытые источники
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