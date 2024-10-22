Великобритания предоставит Украине кредит на более чем 2 млрд фунтов на вооружение

Средства будут предоставлены за счет прибыли от активов российского Центробанка, которые были заморожены после начала полномасштабного вторжения РФ.

Related video

Великобритания объявила о выделении Украине дополнительного финансирования в размере £2,26 млрд ($2,9 млрд) в рамках кредита, который будет обеспечен за счет процентов от замороженных российских активов. Эти средства направят на приобретение средств противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийских систем, что стало частью поддержки Украины в ее военных усилиях против России. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба британского правительства.

Кредит был одобрен в июне и является частью более широкой программы стран G7 по поддержке Украины. Общая сумма помощи в рамках этой программы составляет $50 млрд, которые пойдут на военные, бюджетные и восстановительные нужды страны. Великобритания выделила значительную часть — £12,8 млрд — на военную, гуманитарную и экономическую помощь с начала конфликта.

"Наша поддержка Украины и ее мужчин и женщин в их борьбе за свободу от путинской агрессии непоколебима и останется таковой столько, сколько потребуется", — заявила канцлер казначейства Рейчел Ривз.

Финансирование кредита происходит за счет сверхдоходов от замороженных российских активов, находящихся под санкциями западных стран. Эти активы включают около €260 млрд наличных средств и ценных бумаг, замороженных в странах Запада. Более двух третей этих активов хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Реакция РФ на замораживание активов

Москва неоднократно осуждала замораживание своих активов. Представители Кремля, включая пресс-секретаря Дмитрия Пескова, заявили, что рассматривают эти действия как "экспроприацию" и обещают принять ответные меры, если западные страны передадут активы Украине. Одним из шагов России стало принятие указа, позволяющего использовать американское имущество на территории РФ для компенсации ущерба.

"Конечно же, на основе взаимности мы будем не зеркально, но в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, выбирать и другие методы для ответных действий", — угрожал Песков.

Важно

Украина получит 250 млн евро на восстановление энергетики от Норвегии

Напомним, 17 октября правительство Германии опубликовало обновленный список военной помощи для Украины, включающий зенитные ракеты для украинских ЗРК FrankenSAM. В пакет также вошли ракеты Sea Sparrow и Sidewinder, которые ранее не поставлялись на нужды ВСУ.