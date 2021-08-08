Из Нью-Йорка в Париж за 1,5 часа: в США построят гиперзвуковые самолеты для армии (фото)

Воздушное судно рассчитано на 20 членов экипажа, дальность полета составит 7400 км. Всего планируется построить 3 прототипа для ВВС США.

Военно-воздушные силы США подписали контракт с Hermeus на проведение и производство летных образцев гиперзвукового самолета Quarthorse. Об этом сообщает Defense News.

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Самолет должен превышать скорость звука в 5 раз, его максимальная скорость полета составит свыше 6000 км/ч. Как пишут в издании, такая скорость сократить время полета из Нью-Йорка в Париж с 7 часов до 90 минут. Воздушное судно сможет перевозить 20 членов экипажа, а максимальная дальность полета составит 7410 км.

Контракт был заключен еще 30 июля однако о его подписании стало известно 5 августа. Он рассчитан на 3 года и ставит несколько целей для компании Hermeus. Сумма контракта — 60 млн долларов.

Первый самолет должен быть беспилотным, чтобы избежать риска для летчика-испытателя, это также должно позволить сэкономить время для старта летных испытаний. Также компания должна построить три прототипа Quarthorse и испытать гиперзвуковую установку.

[ + – ] Работа двигателя самолета Фото: defence blog

"Когда дело доходит до технологий, мы часто слышим термин "меняющий правила игры". Однако гиперзвуковые летательные аппараты и силовые установки действительно меняют правила игры и делают революционными наши способы передвижения, как это сделали автомобили в прошлом веке. Мы рады быть частью этих усилий и способствовать развитию этой важной технологии", — сказала генерал-майор Хизер Прингл, командир исследовательской лаборатории ВВС США.

Компанию Hermeus основали выходцы из SpaceX и Blue Origin в 2018 году. Они нацелены на разработку и запуск производства гиперзвуковых пассажирских самолетов. Сотрудничество с Пентагоном стартовало в 2019 году.

Напомним, в США провалились вторые тесты гиперзвуковой ракеты. Двигатель ракеты не запустился после сброса с самолета. При этом в РФ заявили о разработке гиперзвуковой авиаракеты для бомбардировщика Ту-160М.