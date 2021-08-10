В пять раз шустрее звука: в США создадут самый быстрый "многоразовый" самолет (видео)

Новый двигатель позволит перевозить пассажиров на гиперзвуковых скоростях, — благодаря этому люди смогут пересекать Атлантический океан всего за полтора часа.

Военно-воздушные силы США выделили $60 млн на летные испытания "многоразового" самолета Quarterhorse, который может стать самым быстрым в истории.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Издание New Atlas сообщило новые подробности о данном проекте.

Стартап Hermeus, основанный бывшими членами SpaceX, Blue Origin и Generation Orbit, разрабатывает новый сверхзвуковой самолет, который, сможет летать на скорости до 6125 км/ч. Иными словами, Quarterhorse сможет в пять раз превысить скорость звука. Максимальная дальность полета составит 7400 км, при этом транспорт останется цел и невредим, так что его смогут использовать снова и снова.

После вывода из эксплуатации англо-французского сверхзвукового авиалайнера Concorde в 2003 году аэротранспорт разделился на два основных класса: военный, куда входит множество сверхзвуковых самолетов, и гражданский, который ограничен дозвуковой скоростью. Hermeus стал одним из проектов, ускоряющий пассажирские авиаперелеты. Эксперты рынка ожидают, что самолеты со сверхскоростью увеличат глобальный ВВП на 2% — это прирост в $4 трлн.

Демонстрационный полет новой модели должен состояться в 2023 году, и разработчики пока не раскрывают многие подробности, но кое-что узнать удалось. Конструкция из титана способна выдерживать сверхвысокие скорости, а обтекаемое треугольное крыло позволит эффективно управлять аппаратом. Известно, что Quarterhorse станет первым самолетом, который будет использовать турбированный двигатель с комбинированным циклом (Turbine-Based Combined Cycle, или TBCC).

[ + – ] Один из возможных дизайнов Quarterhorse Фото: Скриншот

Двигатель собирают на базе коммерческого турбореактивного двигателя J85 от General Electric — его модификация J85-15 использовалась в канадских истребителях-бомбардировщиках Canadair CF-5, максимальная скорость которых составляла 1575 км/ч. Турбодвигатель с комбинированным циклом также используют истребители Lockheed SR-71 Blackbird, развивающие скорость до 3529 км/ч.

Специалисты Hermeus выбрали обычный турбореактивный двигатель, чтобы разогнать самолет до скорости гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя — это сделает конструкцию более простой и эффективной. Идея заключается в том, чтобы уменьшить сопротивление воздуха, когда самолет находится в сверхзвуковом (более 1,236 км/ч) или гиперзвуковом режиме (более 6125 км/ч) — для этого силовую установку решили спрятать в хвосте.

"Хотя партнерство с ВВС США подчеркивает интерес Министерства обороны США к гиперзвуковым самолетам, учитывая партнерство Hermeus и НАСА, объявленное в феврале 2021 года, становится ясно, что то, что мы создаем, имеет как коммерческое, так и оборонное применение", — отметил генеральный директор Hermeus Эй Джей Пиплика.

"Мы развиваем глобальную транспортную сеть, создавая пассажирский самолет со скоростью в 5 Махов. Подумайте о возможности пересекать Атлантический океан за 90 минут и Тихий — примерно за 2 часа 45 минут. Это охватит всю планету и позволит везде чувствовать себя, как дома", — говорит Эй Джей.

В 2025 году стартап планирует перейти к полетам автономных самолетов среднего размера, предназначенных для срочных грузов и разведки, а затем, к 2029 году, собирается создать гиперзвуковые коммерческие пассажирские самолеты.

Ранее ВВС США рассказали, что самолет Quarterhorse будет вмещать 20 членов экипажа. Первые прототипы будут беспилотными, чтобы не подвергать риску жизни пилотов во время испытаний.