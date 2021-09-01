Тихий и безопасный: в ЮАР показали сверхзвуковой электросамолет с нулевым выбросом углерода

Конструкторы обещают скорость в 2400 км/ч, вертикальный взлет и мягкую посадку даже при отказе двигателей.

Стартап LEAP Aerospace из Южной Африки собирает новый сверхзвуковой электросамолет вертикального взлета-посадки (E-VTOL) с нулевым выбросом углерода.

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Об этом пишет издание New Atlas.

LEAP — это аббревиатура, которая расшифровывается как Limitless Earth Advancement Program (Программа безграничного улучшения Земли). Разработчики представили первые рендерные изображения авиалайнера на 65-88 мест с дельтовидными крыльями. Они утверждают, что самолет сможет развивать скорость до 1,9 Маха (около 2400 км/ч) и долетать из Лондона в Нью-Йорк всего за 3 часа. Создатели замахнулись на почти космическую высоту в 18 км.

Компания заявила, что их VTOL получит уникальную систему безопасной посадки: самолет сможет благополучно приземлиться или приводниться даже в случае полного отказа двигателей, чтобы свести к минимуму количество жертв. Кроме того, LEAP хочет "приглушить" удар при переходе на сверхзвуковую скорость и сделать его "в 100 раз тише вертолета".

[ + – ] Самолет LEAP Aerospace

Анонсировали также "первую в мире безлопастную технологию управления гиперзвуковым самолетом". Низкий уровень якобы будут обеспечивать небольшие винты при взлете и посадке, а переход к движению вперед будет таким же эффективным, как у самолета. Команда нацелилась на весьма скромную длину корпуса в 205 футов (62,4 м). Первый коммерческий рейс запланирован на 2029 год.

Аналитики New Atlas скептически оценили заявления стартапа. Они напомнили, что из-за технических сложностей и высокой конкуренции в мае закрылась компания Aerion, которую не спасло даже партнерство с Lockheed Martin и Boeing и предварительные продажи бизнес-джета AS2. Проекту не хватило ресурсов для создания прототипа, сертификации и серийного производства.

[ + – ] Самолет LEAP Aerospace в ангаре

"Производство пассажирских самолетов — это непростая задача, в которую можно попытаться проникнуть, а использование сверхзвуковых технологий увеличивает сложность на несколько порядков", — отметил автор статьи Лоз Блейн.

Ранее писали, что в США создадут самый быстрый "многоразовый" самолет, способный в пять раз превышать скорость звука. ВВС США уже выделили $60 млн на летные испытания.