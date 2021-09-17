Rolls-Royce изобрел самый быстрый полностью электрический самолет в мире

Летательный аппарат смог разогнаться до скорости более 480 км/ч.

Rolls-Royce недавно протестировала свой полностью электрический самолет. Он летал 15 мин. со скоростью более 480 км/ч.

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В пресс-релизе компании говорится, что в испытаниях участвовали представители Министерства обороны Великобритании.

"По данным Международного энергетического агентства, на авиационную промышленность приходится 2,8% всех выбросов углерода, причем 62% этих выбросов приходится на страны с высоким уровнем дохода. Поэтому переход на экологически чистые виды авиационного топлива (SAF) — это необходимость", — говорится в релизе.

Rolls-Royce взяла на себя обязательство производить двигатели, работающие на биотопливе и реализовать эту программу в ближайшие 10 лет. Так, компания работает над созданием самого мощного гибридного генератора, а также над аэро-двигателем, который должен обеспечить на 25% меньше выбросов, чем двигатели Trent, которыми в настоящее время оснащены большинство самолетов.

Компания объединилась с производителем электродвигателей и контроллеров YASA и авиационным стартапом Electroflight, чтобы реализовать программу Accelerating the Electrification of Flight (ACCEL) в 2019 году, чтобы построить самый быстрый в мире электрический самолет.

[ + – ] Самолет и авто Rolls-Royce

В пресс-релизе говорится, что первый полет состоялся благодаря электродвигателю мощностью 500 л.с.

"Мы сосредоточены на снижении выбросов СО2 транспортными средствами в воздухе, на суше и море, и на использовании экономических возможностей перехода к нулевым показателям", — прокомментировал Уоррен Ист, генеральный директор Rolls-Royce. "Речь идет не только о том, чтобы побить мировой рекорд; инновационные аккумуляторы и силовые установки, разработанные в рамках этой программы, обязательно найдут применение".

Компания планирует побить мировой рекорд и презентовать свое достижения на "COP26" — конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, которая пройдет в Глазго в ноябре этого года. В будущем компания планирует предложить полную электрическую двигательную установку, которую можно даже интегрировать в системы вертикального взлета и посадки (eVTOL). Согласно пресс-релизу, eVTOL, или аэротакси, как их обычно называют, нуждаются в аналогичных батареях и моторах. Благодаря новинкам они, как и электросамолет Rolls-Royce, смогут набирать скорость 480+ км/ч.

Фирма также работает с норвежской авиакомпанией Widerøe, имеющей 43 самолета и обслуживающей 40 населенных пунктов, чтобы к 2026 году ввести в эксплуатацию полностью электрический самолет.

Ранее сообщалось, что инженеры из ЮАР работают над созданием экологически чистого сверхзвукового самолета.