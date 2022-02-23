Кім Кардаш'ян витратила $100 тис. на перефарбування своїх Lamborghini, Rolls-Royce та Maybach

На фарбування кожного з люксових автомобілів пішов місяць.

41-річна зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардаш'ян показала своїм шанувальникам, що може дозволити собі дуже багато. Зокрема — витратити понад $100 тис. на перефарбування своїх люксових Lamborghini, Rolls-Royce та Maybach під новий колір її особняка, повідомляє TMZ.

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Кім загорілася зробити свою колекцію суперкарів унікальною, вирішивши пофарбувати їх у такий ексклюзивний колір. Фарбуванням займалася компанія Platinum Motorsports в Лос-Анджелесі, яка заявила, що колір — "дуже специфічний сірий Rolls-Royce".

Джерела розповіли, що на фарбування кожної машини йшло близько місяця, бо кожну частину машини потрібно було розібрати, щоб пофарбувати. Вони також додали, що Кім "дуже залучилася" в процес та розповіла команді, чого саме вона хоче перед проєктом.

Сама Кардаш'ян розповіла про свої вдосконалені автомобілі в новому відео для Vogue, де вона обговорює "об'єкти прихильності" у власному будинку в Гідден-Гіллз.

Однією з машин, які фарбувала Кім, був Lamborghini Urus, стартова ціна якого становить $218 тис. доларів. За словами Кім, транспортний засіб доукомплектували, а це означає, що автомобіль, безсумнівно, вийшов набагато дорожчим за остаточною вартістю.

"Я завжди була автоаматоркою, я люблю автомобілі, і мені дуже хотілося чогось іншого. Я хотіла, щоб мої машини зливалися з моїм сірим будинком. Тому я зробила всі машини сірими замість мого типового матового сріблястого кольору, який був раніше. Я обрала свій Lamborghini Urus з обважуванням спереду, Rolls Royce Ghost з кришталевою дамою та седан Maybach", — розповіла мати чотирьох дітей і без п'яти хвилин колишня дружина Каньє Веста.

За інформацією таблоїду, Rolls Royce Ghost коштує від $311 900, а седан Maybach обійдеться покупцям не менш ніж $185 950.

"Мені подобається все в ньому, фарбування емблеми в сірий колір, якщо я виберу один Maybach, це моє дітище!" – каже знаменитість.

Раніше ми розповідали про те, що Кім показала журналістам свій особняк зсередини. Теледіва викупила частину будинку у свого поки що офіційного чоловіка Каньє Веста за $23 млн доларів і тепер є єдиною власницею розкішної нерухомості.

Тим часом репер не втрачає надії повернути Кім, відверто кажучи про бажання відновити сім'ю та посилаючи дружині троянди машинами. Водночас він не втомлюється погрожувати новому бойфренду Кардаш'ян Піту Девідсону, через що Кім відписалася від Каньє в соцмережі. Пізніше те саме зробили всі її сестри й мати.