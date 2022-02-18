Кім Кардаш'ян помстилася Каньє Весту за образу її бойфренда

Без п'яти хвилин колишня дружина репера втомилася від його вибриків і "перерізала цифровий дріт".

Американська бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, яка зараз перебуває в стані публічної війни зі своїм уже майже колишнім чоловіком Каньє Вестом, відреагувала на численні погрози й образи репера в бік її нинішнього бойфренда Піта Девідсона, повідомляє Page Six.

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За інформацією таблоїду, вона відписалася від Каньє в Instagram. Це сталося незабаром після того, як він в акаунті Піта Девідсона опублікував чергову образу.

"Привіт, скіте, у тебе є ще жарти про психічне здоров'я для мене?" — йдеться в коментарі. У другому пості 44-річний Вест сказав, що він не турбував Девідсона, а просто "розплатився".

"Цей хлопчик думав, що йому зійде з рук виконання цього скетчу для команди, яка це написала для нього", — написав Вест про програму Weekend Update 2018 року, в якій Девідсон критикував репера за те, що той підтримував Дональда Трампа.

Раніше Кім вимагала від Каньє припинити залякувати її бойфренда, серйозно побоюючись за його безпеку.

"Ти створюєш небезпечне та страшне середовище, і якщо хтось завдасть шкоди Піту, то все це буде з твоєї вини", — нібито написала Кардаш'ян.

Девідсон, у якого сторінка в Instagram ще з 2018 року, довгий час був відсутній у соцмережі, надаючи перевагу реальному життю, а не віртуальному, проте після того, як Каньє почав буквально переслідувати Кім, він повернувся в онлайн, підтримуючи її. Девідсон підписаний тільки на неї й актора Себастьяна Стена.

У свою чергу Каньє не припиняє епатувати публіку своїми витівками. Ще недавно він крутив роман із акторкою Джулією Фокс, намагаючись зліпити з неї чергову Кім. Нещодавно стало відомо, що нова дівчина не в змозі будувати стосунки з репером, заявивши, що вона не має на це енергії. Фокс лайкнула пост колишньої дружини Каньє та видалила всі фото з музикантом. Ще за день з'явилася офіційна заява про розлучення пари.

Після цього Вест відправив Кардаш'ян повний пікап троянд і знову закликав повернутися в сім'ю. Нещодавно він опублікував великий пост із образами на адресу Піта Девідсона, якому неодноразово загрожував розправою.

Тим часом Кім має намір розлучитися з репером і позбутися його прізвища.