Новий коханий Кім Кардаш'ян щасливий підставити плече, щоб підтримати знаменитість під час розлучення

Кім Кардаш'ян протягом року намагається розлучитися з Каньє Вестом і через це переймається. Як виявилося, її новий бойфренд Піт Девідсон дуже підтримує знаменитість, хоч і не втручається в її непрості стосунки з колишнім коханим.

Як пише Hollywood Life з посиланням на своє джерело, близьке до сім'ї Кардаш'ян, Кім дуже переживає через розлучення з Каньє Вестом. Її бойфренд, 28-річний стендап-комік Піт Девідсон, "повна протилежність Каньє, і це одна з головних причин, чому їхні стосунки так вдало складаються", — ділиться інсайдер із журналістами. За словами джерела, Девідсон підтримує Кім і готовий підставити плече, на якому вона може просто поплакати. "І, хоча Піт намагається не втручатися в розбирання екскоханих, він завжди поруч із Кім", — зазначає інсайдер.

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За інформацією видання, Піт поважає минуле Кім і не хоче псувати стосунки своєї дівчини із батьком її дітей. "Комік розуміє, що Кім — доросла жінка і вона сама може впоратися з Каньє. Тому публічно Піт ніяк не втручається в цей конфлікт. І чим більше вчинків робить Вест, тим більше зближує колишню з Девідсоном, переконуючи її, що вона зробила правильний вибір", — додав інсайдер.

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Як писав раніше Фокус, стосунки колишніх коханих — 44-річного репера Каньє Веста та 41-річної зірки реаліті-шоу та бізнес-вумен Кім Кардаш'ян — не можна назвати простими. Каньє Вест неодноразово погрожував новому бойфренду Кім Піту Девідсону фізичною розправою. Хоча той у відповідь реагував із гумором.

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