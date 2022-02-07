Новый возлюбленный Ким Кардашьян счастлив подставить плечо, чтобы поддержать знаменитость во время развода

Ким Кардашьян на протяжении года пытается развестись с Канье Уэстом и сильно из-за этого переживает. Как оказалось, ее новый бойфренд Пит Дэвидсон очень поддерживает знаменитость, хоть и не вмешивается в ее непростые отношения с бывшим возлюбленным

Как пишет Hollywood Life со ссылкой на своего источника, близкого к семье Кардашьян, Ким очень переживает из-за развода с Канье Уэстом. Ее бойфренд, 28-летний стендап-комик Пит Дэвидсон, "полная противоположность Канье, и это одна из главных причин, почему их отношения так удачно складываются", — делится инсайдер с журналистами. По словам источника, Дэвидсон во всем поддерживает Ким и готов подставить плечо, на котором она может просто поплакать. "И, хотя Пит старается не вмешиваться в разборки экс-возлюбленных, он всегда рядом с Ким", — отмечает инсайдер.

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По информации издания, Пит уважает прошлое Ким и не хочет портить отношения своей девушки с отцом ее детей. "Комик понимает, что Ким — взрослая женщина и она сама может справиться с Канье. Поэтому публично Пит никак не вмешивается в этот конфликт. И чем больше поступков совершает Уэст, тем больше сближает бывшую с Дэвидсоном, убеждая ее, что она сделала правильный выбор", — добавил инайдер.

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Как писал ранее Фокус, отношения бывших возлюбленных — 44-летнего рэпера Канье Уэста и 41-летней звезды реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян — нельзя назвать простыми. Канье Уэст неоднократно угрожал новому бойфренду Ким Питу Дэвидсону физической расправой. Хотя тот в ответ реагировал с юмором.

А недавно пара публично разругались в соцсетях из-за старшей дочери Норт, которая завела аккаунт в TikTok, не спросив разрешения отца.