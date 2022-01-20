Пит Дэвидсон отреагировал на угрозы Канье Уэста

По словам инсайдеров, комика забавляют слова Канье Уэста о возможном наказании за его отношения с Ким Кардашьян.

28-летний американский комик Пит Дэвидсон, новый возлюбленный бизнесвумен и звезды соцсетей Ким Кардашьян, знает, что бывший муж его подруги Канье Уэст недоволен ее новым романом, однако это его не напрягает, а наоборот веселит, сообщает Page Six.

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В одном из своих треков под названием Easy, который должен войти в альбом Donda 2, рэпер Ye (новое имя Канье) спел о том, что "Бог спас меня от аварии, чтобы я мог надрать задницу Питу Дэвидсону**", однако звезда Saturday Night Live только посмеялся с этих строк.

"Пит считает, что это очень весело", – заявил источник таблоиду. Он также добавил, что Дэвидсона забавляет и шумиха вокруг его отношений с Ким и ревности Канье.

Чем больше негодует Уэст, тем крепче отношения Ким и Пита, утверждают инсайдеры.

Во время недавнего интервью с Hollywood Unlocked Канье сделал множество громких заявлений о текущем состоянии его отношений с Ким и о том, почему он решил купить дом прямо напротив дома своей бывшей жены. Он также пожаловался, что "не смог войти" в дом Ким 10 января, чтобы навестить их 8-летнюю дочь Норт, потому что охрана Кардашьян остановила его у ворот. Он добавил, что никакая охрана не станет между ним и его детьми – Норт, 6-летним Сейнтом, 4-летней Чикаго и 2-летним Псалмом.

В свою очередь Ким ранее разрешила Канье видеть детей при условии, что о своем визите он будет предупреждать заранее. Таким образом, она хочет обеспечить неприкосновенность своей личной жизни.

По информации журналистов, неприязнь Уэста по отношению к Дэвидсону на самом деле появились еще задолго до того, как он начал встречаться с его бывшей женой. В 2018 году Канье появился в программе Saturday Night Live, был в бесйсболке MAGA(Make America Great Again – предвыборный слога Трампа)и продолжал разглагольствования в поддержку Дональда Трампа. В итоге шоу не вышло в эфир.

Ким Кардашьян подала на развод с Уэстом в феврале 2021 года, указав причиной непримиримые противоречия. Недавно она предоставила суду еще один пакет документов, чтобы избавиться от фамилии Уэст.

С ноября у нее роман с Питом Дэвидсоном, который младше ее на 13 лет. Пара уже вместе проводила отдых, и Ким познакомила нового возлюбленного с родственниками.

В свою очередь Канье Уэст во всеуслышание заявлял, что хочет обратно Ким и даже просил ее вернуться, однако позже закрутил роман с актрисой Джулией Фокс, похожей на мать его детей. Они демонстрируют на публике свои чувства, посещают вечеринки у Мадонны, однако это не помешало Джулии недавно опубликовать фото мужа и сына., а Канье – угрожать Питу.