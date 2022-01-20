Новая девушка Канье Уэста снимется в фильме Мадонны

Джулия Фокс сыграет давнюю подругу Мадонны.

31-летняя актриса Джулия Фокс, новая девушка американского рэпера Канье Уэста, может сыграть в байопике Мадонны ее давнюю подругу, 57-летнюю американскую актрису Деби Мейзар. Об этом пишет Entertainment Weekly.

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Отметим, что Мейзар в свое время снималась в нескольких клипах 63-летней Мадонны, в частности "True Blue" и "Music".

[ + – ] В клипе на песню Мадонны "True Blue" снялась ее подруга Деби Мейзар

Также со страниц знаменитостей в соцсетях стало известно об их встрече. В частности, Мадонна поделилась общими снимками с Джулией Фокс и Канье Уэстом и отметила, что они обсудили съемки ее байопика, о котором впервые стало известно в 2020 году. Его производством занимается студия Universal Pictures, а со сценарием, кроме самой поп-дивы, работает известный продюсер Диабло Коди.

[ + – ] Вечеринка, на которой встретились Мадонна и Джулия Фокс

Ранее Фокус писал о том, что Джулия Фокс в честь дня рождения сына поделилась архивными семейными кадрами, в том числе со своим пока официальным мужем Питером Артемьевым, с которым они поженились в 2018 году. При том, что ее новый роман со скандальным 44-летним рэпером Канье Уэстом набирает все большие обороты, влюбленные уже успели провести романтическую фотосессию "Свидание".

Тем временем Мадонна поделилась снимками, которые испугали ее подписчиков, ведь на них 63-летняя знаменитость предстала в порванных чулках и с синяком на ноге.