Похожа на Ким Кардашьян. Канье Уэст подтвердил свой новый роман
Роман между Канье и Джулией развивается семимильными шагами.
44-летний американский рэпер Канье Уэст и его новая девушка, 31-летняя актриса и режиссер Джулия Фокс сделали общую фотосессию после подтверждения своего романа. Об этом сообщает и публикует снимки издание Interview.
Еще недавно музыкант заявлял, что любой ценой вернет свою бывшую возлюбленную и все еще официальную жену, 41-летнюю модель Ким Кардашьян, как уже заводит новый роман за короткий промежуток времени. На этот раз влюбленные даже организовали фотосессию на свидании, получившую название Date Night (Свидание).
Джулия, прокомментировав роман со скандальным рэпером, заявила, что встречаются они только неделю, ведь познакомились в Майами перед Новым годом. "Это была симпатия с первого взгляда. У него такая энергетика, с ним очень весело. Он заставил меня и моих друзей весь вечер танцевать и улыбаться", — отметила новая возлюбленная Уэста Джулия.
После встречи в канун Нового года они продолжили общение в Нью-Йорке.
"Мы собрались на спектакль Slave Play. Самолет Йе приземлился в шесть, а спектакль начинался в семь, и он приехал вовремя. Это меня поразило. Потом мы поехали ужинать в Carbone — один из моих любимых ресторанов. Прямо в ресторане Йе начал снимать эту фотосессию, пока люди рядом ужинали! Всем очень понравилось, все нас подбадривали", — поделилась деталями фотосессии Джулия Фокс.
После ресторана влюбленные отправились в гостиничный люкс, где была подготовлена целая комната одежды. Как отмечает Джулия, это стало настоящей неожиданностью и сюрпризом для нее. Ведь это только второе их свидание, а Канье уже заставил ее "ощутить себя Золушкой".
"Не знаю, куда это все движется, но если хоть что-то говорит о будущем, мне очень нравится такое развитие событий", — призналась Джулия.
Ранее Канье Уэсту приписывали романы с несколькими американскими моделями, в том числе с 22-летней Винетрией, которая ночевала несколько раз в имении музыканта. Однако эти отношения долго не продлились.
Тем временем теледива Ким Кардашьян, бывшая возлюбленная Канье Уэста и мама его детей, подала документы на развод и возвращение своей девичьей фамилии и отдыхает на Багамских островах с новым 28-летним бойфрендом, комиком Питом Дэвидсоном.