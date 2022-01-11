Похожа на Ким Кардашьян. Канье Уэст подтвердил свой новый роман

Роман между Канье и Джулией развивается семимильными шагами.

44-летний американский рэпер Канье Уэст и его новая девушка, 31-летняя актриса и режиссер Джулия Фокс сделали общую фотосессию после подтверждения своего романа. Об этом сообщает и публикует снимки издание Interview.

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Еще недавно музыкант заявлял, что любой ценой вернет свою бывшую возлюбленную и все еще официальную жену, 41-летнюю модель Ким Кардашьян, как уже заводит новый роман за короткий промежуток времени. На этот раз влюбленные даже организовали фотосессию на свидании, получившую название Date Night (Свидание).

[ + – ] Канье Уэст и Джулия Фокс. Фото: Interview. Фото: Interview [ + – ] Канье Уэст и Джулия Фокс. Фото: Interview. Фото: Interview

Джулия, прокомментировав роман со скандальным рэпером, заявила, что встречаются они только неделю, ведь познакомились в Майами перед Новым годом. "Это была симпатия с первого взгляда. У него такая энергетика, с ним очень весело. Он заставил меня и моих друзей весь вечер танцевать и улыбаться", — отметила новая возлюбленная Уэста Джулия.

После встречи в канун Нового года они продолжили общение в Нью-Йорке.

[ + – ] Канье Уэст и Джулия Фокс. Фото: Interview. Фото: Interview [ + – ] Канье Уэст и Джулия Фокс. Фото: Interview. Фото: Interview

"Мы собрались на спектакль Slave Play. Самолет Йе приземлился в шесть, а спектакль начинался в семь, и он приехал вовремя. Это меня поразило. Потом мы поехали ужинать в Carbone — один из моих любимых ресторанов. Прямо в ресторане Йе начал снимать эту фотосессию, пока люди рядом ужинали! Всем очень понравилось, все нас подбадривали", — поделилась деталями фотосессии Джулия Фокс.

[ + – ] Канье Уэст и Джулия Фокс. Фото: Interview. Фото: Interview

После ресторана влюбленные отправились в гостиничный люкс, где была подготовлена целая комната одежды. Как отмечает Джулия, это стало настоящей неожиданностью и сюрпризом для нее. Ведь это только второе их свидание, а Канье уже заставил ее "ощутить себя Золушкой".

"Не знаю, куда это все движется, но если хоть что-то говорит о будущем, мне очень нравится такое развитие событий", — призналась Джулия.

Ранее Канье Уэсту приписывали романы с несколькими американскими моделями, в том числе с 22-летней Винетрией, которая ночевала несколько раз в имении музыканта. Однако эти отношения долго не продлились.

Тем временем теледива Ким Кардашьян, бывшая возлюбленная Канье Уэста и мама его детей, подала документы на развод и возвращение своей девичьей фамилии и отдыхает на Багамских островах с новым 28-летним бойфрендом, комиком Питом Дэвидсоном.