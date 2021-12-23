Канье Уэст расстался со своей возлюбленной

Только недавно об отношениях музыканта и модели публика начала узнавать интересные подробности, как они закончили свой роман.

44-летний американский рэпер Канье (Йе) Уэст, который пребывает в бракоразводном процессе с 41-летней Ким Кардашьян, несколько месяцев подогревал слухи о романе с 22-летней моделью Винетрией. Однако накануне Page Six сообщили, что роман музыканта и модели закончился. Канье даже отписался от страниц Винетрии в соцсетях, однако девушка до сих пор подписана на рэпера.

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Стоит отметить, что впервые на публике пара появилась в начале ноября 2021 на баскетбольном матче в Миннеаполисе.

[ + – ] Первое появление на публике Канье Уэста с его новой девушкой

Напомним, что 22-летняя американская модель проводила время с рэпером и ночевала в его особняке в то время, как Канье пытался вернуть отношения со своей законной женой и мамой его детей Ким Кардашьян. Однако у теледивы уже новый роман с 28-летним известным комиком и ловеласом Питом Дэвидсоном и она подала документы на развод с Канье Уэстом и возвращение своей девичьей фамилии.

[ + – ] 22-летняя модель Винетрия

Ранее Фокус сообщал, что Винетрия примерила свадебный образ в фотосессии для рекламного кампейна.

Тем временем бывшая возлюбленная рэпера Ким Кардашьян успешно сдала экзамен на юриста с четвертого раза.