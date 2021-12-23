Каньє Вест розійшовся зі своєю коханою

Тільки нещодавно про стосунки музиканта та моделі публіка почала дізнаватися цікаві подробиці, як вони закінчили свій роман

44-річний американський репер Каньє (Є) Вест, який наразі перебуває в шлюборозлучному процесі з 41-річною Кім Кардаш'ян, кілька місяців підігрівав чутки про роман з 22-річною моделлю Вінетрією. Проте напередодні Page Six повідомили, що роман музиканта та моделі закінчився. Каньє (Є) навіть відписався від сторінок Вінетрії в соцмережах, проте дівчина досі підписана на репера.

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Варто зазначити, що вперше на публіці пара з'явилася на початку листопада 2021 року на баскетбольному матчі в Міннеаполісі.

[ + – ] Перша поява на публіці Каньє Веста з його новою дівчиною

Нагадаємо, що 22-річна американська модель тусувалася з репером та ночувала в його маєтку в той час, коли Каньє намагався повернути відносини зі своєю законною дружиною та мамою його дітей Кім Кардаш'ян. Проте в теледіви вже новий роман з 28-річним відомим коміком та ловеласом Пітом Девідсоном і вона подала документи на розлучення з Каньє Вестом та повернення свого дівочого прізвища.

[ + – ] 22-річна модель Вінетрія

Раніше Фокус повідомляв, що Вінетрія приміряла весільний образ у фотосесії для рекламного кампейну.

Тим часом колишня кохана репера Кім Кардаш'ян успішно склала іспит на юриста з четвертого разу.