Кім Кардаш'ян успішно склала екзамен на юриста

Перед цим кілька разів зірці не вдавалося подолати необхідний бар'єр балів

41-річна американська теледіва та модель Кім Кардаш'ян-Вест, яка напередодні подала документи на офіційне розлучення з Каньє Вестом та повернення свого дівочого прізвища, успішно склала екзамен на юриста. Перед цим було цілих три невдалих спроби.

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Кім поділилася радісною новиною зі своїми підписниками в Instagram, супроводжуючи звістку серією своїх фото в синьому комбінезоні зі шлейфом та сонцезахисних окулярах.

"Я вже намагалася скласти цей тест 3 рази впродовж 2 років, але щоразу поверталася, училася сильніше та пробувала знову, поки не зробила це!", — зазначила американська модель.

[ + – ] Радісною новиною Кім поділилася з підписниками в Instagram

Також Кім розповіла, що для отримання адвокатури в Каліфорнії треба скласти два екзамени, а це був тільки перший з них. Тому Кім ще належить скласти другий етап тестування.

Нагадаємо, що наразі за особистим життям Кім Кардаш'ян слідкує увесь світ, адже вона з початку року підігріває інтерес публіки своїми відносинами з поки офіційним чоловіком репером Каньє Вестом, з яким вони у шлюбі з 2014 року та виховують разом 4 дітей (2 з яких від сурогатних матерів). Спочатку пара оголосила про розлучення, а згодом не раз з'являлася на публіці разом. Пізніше Кім почала роман з 28-річним відомим гумористом та ловеласом Голлівуду Пітом Девідсоном, а Каньє підозрювали у стосунках з відомими моделями. Проте нещодавно стало відомо, що розлучення та розподілу опіки над дітьми і майна не уникнути.

Раніше Фокус повідомляв, що Кім Кардаш'ян отримала престижну нагороду в галузі fashion. А на офіційному нагородження згадала колишнього коханого Каньє Веста.