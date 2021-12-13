Кім Кардаш'ян офіційно розлучиться з Каньє Вестом та змінить прізвище

За розвитком стосунків музиканта та моделі пильно слідкують з початку 2021 року

41-річна американська бізнесвумен та модель Кім Кардаш'ян-Вест незабаром змінить своє прізвище на дівоче, оскільки остаточно подала документи на розлучення з відомим репером та батьком чотирьох її дітей 44-річним Каньє Вестом. Про це повідомляє TMZ.

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За перебігом їхніх стосунків увесь світ стежить із зими минулого року, адже ще на початку 2021 року пара оголосила про розрив. Згодом Каньє підозрювали в романах з декількома відомими моделями, зокрема Іриною Шейк, а Кім нещодавно офіційно підтвердила свій новий роман зі стендап-коміком 28-річним Пітом Девідсоном. Поки ще офіційний чоловік Кім Кардаш'ян Каньє Вест неодноразово заявляв, що має намір боротися за свою дружину та їхню ідеальну на перший погляд родину, публічно звертався до неї та присвячував колишній коханій пісні.

[ + – ] Кім Кардаш'ян та Каньє Вест у шлюбі з 2014 року

Наразі модель націлена розібратися з питаннями опіки над їхніми 4 дітьми (2 народжені від сурогатних матерів) та правами на спільне майно. Проте ці питання можуть вирішуватися роками. Тож наразі Кім має намір швидше повернути своє дівоче прізвище та лишитися приставки Вест. Зазначимо, що і Каньє нещодавно прибрав цю частину свого прізвища, адже став називатися просто Є (Ye).

[ + – ] Новий коханий Кім 28-річний Піт Девідсон (крайній зліва)

Процес розділення опіки та майна повинен пройти спокійно, адже перед вступом у шлюб пара підписала шлюбний договір, який регулює ці домовленості.

Раніше Фокус повідомляв, що Кім Кардаш'ян стала "Іконою моди" та під час отримання нагороди подякувала колишньому коханому Каньє Весту.

Тим часом нова ймовірна дівчина Каньє Веста модель Вінетрія приміряла весільні образи в одній з рекламних кампаній.