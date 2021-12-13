Нова дівчина Каньє Веста приміряла весільну сукню

Крім вінчальної сукні, на Вінетрії – діадема та фата. У такому вигляді дівчина з'явилася у новій рекламній кампанії косметичного бренду.

Американська модель Вінетрія, яку підозрюють у романі з Каньє Вестом, дала новий привід поговорити про її ймовірний роман після того, як у мережі з'явилися фото дівчини у весільному вбранні, пише Page Six.

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З недавніх пір Вінетрія стала обличчям рекламної кампанії Pat McGrath Labs та Netflix. Легенда індустрії краси, візажист, головний редактор британського Vogue, яка отримала нагороду за заслуги перед вітчизною від королеви Єлизавети II, Пет МакГрат випустила колекцію б'юті-засобів за мотивами гучного серіалу "Бріджертони".

[ + – ] Вінетрія

Реклама за участю Вінетрії буде випущена найближчими днями.

На ексклюзивних знімках, отриманих таблоїдом, дівчина зображена у білій весільній сукні та вуалі. У наряду – глибокий виріз, а також довгі призбирані рукави з тюлю. Образ вінчає блискуча діадема.

[ + – ] Вінетрія у сукні нареченої Фото: pagesix.com

Нова кампанія з Вінетрією – результат співпраці МакГрат та популярного шоу Netflix "Бріджертони". Свого часу модель стала музою МакГрат, причому це сталося ще до чуток про її роман з Каньє Вестом. Лінійка надійде у продаж уже з 26 грудня.

[ + – ] Вінетрія стала музою Пет МакГрат

Уперше Вінетрію та музиканта помітили разом на дебютному баскетбольному матчі Donda Academy у Міннеаполісі 6 листопада. Нещодавно дівчина опублікувала знімки, зроблені в будинку, який підозріло нагадує віллу Каньє в Малібу, яку він купив за $57,3 млн.

[ + – ] На одному зі знімків Вінетрія позує на балконі особняка, що дуже нагадує новий будинок Каньє Веста в Малібу

[ + – ] Будинок Каньє Веста в Малібу Фото: pagesix.com

Проте публічно ні Вінетрія, ні Вест своїх відносин не коментують. Більше того, музикант знову попросив Кім Кардаш'ян повернутися до нього.

Остання ж подала до суду ще один документ щодо її розлучення. Вона хоче відновити своє дівоче прізвище та офіційно відмовитися від прізвища Веста.

Наразі Кім зустрічається з коміком Пітом Девідсоном. Інсайдери не виключають, що Кардаш'ян чудово знає про нові відносини свого колишнього і не збирається більше рятувати шлюб.