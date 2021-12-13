Новая девушка Канье Уэста примерила свадебное платье

Кроме подвенечного платья, на Винетрии – диадема и фата. В таком виде девушка появилась в новой рекламной кампании косметического бренда.

Американская модель Винетрия, которую подозревают в романе с Канье Уэстом, дала новый повод поговорить о ее предполагаемом романе после того, как в сети появились фото девушки в свадебном наряде, пишет Page Six.

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С недавних пор Винетрия стала лицом рекламной кампании Pat McGrath Labs и Netflix. Легенда индустрии красоты, визажист, главный редактор британского Vogue, поручившая награду за заслуги перед отечеством от королевы Елизаветы II, Пэт МакГрат выпустила коллекцию бьюти-средств по мотивам нашумевшего сериала "Бриджертоны".

[ + – ] Винетрия

Реклама с участием Винетрии будет выпущена в ближайшие дни.

На эксклюзивных снимках, полученных таблоидом, девушка изображена в белом свадебном платье и вуали. У наряда – глубокий вырез, а также длинные присобранные рукава из тюля. Образ венчает сверкающая диадема.

[ + – ] Винетрия в платье невесты Фото: pagesix.com

Новая кампания с Винетрией – результат сотрудничества МакГрат и популярного шоу Netflix "Бриджертон". В свое время модель стала музой МакГрат, причем это произошло еще до слухов о ее романе с Канье Уэстом. Линейка поступит в продажу уже с 26 декабря.

[ + – ] Винетрия стала музой Пэт МакГрат

Впервые Винетрию и музыканта заметили вместе на дебютном баскетбольном матче Donda Academy в Миннеаполисе 6 ноября. Недавно же девушка опубликовала снимки, сделанные в доме, который подозрительно напоминает виллу Канье в Малибу, которую он купил за $57,3 млн.

[ + – ] На одном из снимков Винетрия позирует на балконе особняка, очень напоминающего новый дом Канье Уэста в Малибу

[ + – ] Дом Канье Уэста в Малибу Фото: pagesix.com

Однако публично ни Винетрия, ни Уэст свои отношения не комментируют. Более того, музыкант во всеуслышание попросил Ким Кардашьян вернуться к нему.

Последняя же подала в суд еще один документ, касающийся ее развода. Она хочет восстановить свою девичью фамилию и официально отказаться от фамилии Уэста.

Сейчас Ким встречается с комиком Питом Дэвидсоном. Инсайдеры не исключают, что Кардашьян прекрасно знает о новых отношениях своего бывшего и не намерена больше спасать брак.