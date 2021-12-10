Канье Уэст обратился к Ким Кардашьян с просьбой вернуться к нему

Канье Уэст не скрывает своего желания вернуть идиллию брака

44-летний американский рэпер и продюсер Канье Уэст (недавно изменивший имя и ставший Йе) до сих пор пытается вернуть свою пока официальную жену 41-летнюю модель и маму его детей — Ким Кардашьян. Во время выступления с канадским рэпером Дрейком в Лос-Анджелесе на благотворительном концерте Free Larry Hoover, посвященном тюремной реформе, он обратился к Ким с раскаянием и просьбой вернуться к нему.

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Во время концерта Канье (Йе) исполнил ряд своих известных композиций. И во время перформанса сказал, обращаясь к своей жене, которая присутствовала на мероприятии: "Мне нужно, чтобы ты вернулась ко мне. Вернее, Кимберли".

[ + – ] Ким и Канье (Йе) воспитывают четыре ребенка Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Стоит напомнить, что Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом прошлой зимой, однако до сих пор их официально не развели. За период их брака с 2014 года у них родилось четверо детей (двое от суррогатных матерей).

Ранее мы сообщали, что Ким уже подтвердила свой новый роман с 28-летним стендап-комиком Питом Дэвидсоном, однако Канье Уэст неоднократно заявлял о намерении вернуть их отношения с женой, в том числе на подкасте Drink Champs.

Напомним, недавно Ким и Канье вместе с дочерью Норт посетили прощальный показ дизайнера Вирджила Абло, неожиданно умершего в возрасте 41 года в конце осени 2021 года.