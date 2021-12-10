Каньє Вест звернувся до Кім Кардаш'ян з проханням повернутися до нього

Каньє Вест не полишає свого бажання повернути картинку ідеального шлюбу

44-річний американський репер та продюсер Каньє Вест (який нещодавно змінив ім'я та став Є) досі намагається повернути свою поки офіційну дружину 41-річну модель та маму його дітей Кім Кардаш'ян. Під час свого виступу з канадським репером Дрейком у Лос-Анджелесі на благодійному концерті Free Larry Hoover, присвяченому тюремній реформі, він звернувся до Кім з розкаянням та проханням повернутися до нього.

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Під час концерту Каньє (Є) виконав низку своїх відомих композицій. І під час перформенсу сказав, звертаючись до своєї дружини, яка була присутня на заході: "Мені потрібно, щоб ти повернулася до мене. Точніше Кімберлі".

[ + – ] Кім та Каньє (Є) виховують чотири дитини Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Варто нагадати, що Кім Кардаш'ян подала на розлучення з Каньє Вестом ще минулої зими, проте досі їх офіційно не розлучили. За період їхнього шлюбу з 2014 року в них народилося четверо дітей (двоє від сурогатних матерів).

Раніше ми повідомляли, що Кім уже підтвердила свій роман з 28-річним стендап-коміком Пітом Девідсоном, проте Каньє Вест неодноразово заявляв про намір повернути їхні стосунки з дружиною, зокрема на подкасті Drink Champs.

Нагадаємо, нещодавно Кім та Каньє разом з донькою Норт відвідали прощальний показ дизайнера Вірджила Абло, який несподівано помер у віці 41 року наприкінці осені 2021 року.