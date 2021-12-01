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Кім Кардаш'ян і Каньє Вест знову з'явилися на публіці разом

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Кім Кадраш'ян
Фото: Julien Da Costa/Instagram | Кім Кардаш'ян із дочкою та Каньє Вестом сиділи на показі у першому ряду

І Кім, і Каньє були близькими друзями Вірджила Абло. Їхня спільна поява стала останньою даниною поваги дизайнеру.

Американський репер Ye, більш відомий публіці як Каньє Вест, і його поки що дружина Кім Кардаш'ян знову помічені разом із дочкою Норт. Вони відвідали прощальний показ дизайнера Louis Vuitton і близького друга Вірджила Абло, який помер від раку серця 28 листопада у віці 41 року.

Пара сиділа в першому ряду на показі, причому дочка була посередині.

Це був перший раз, коли Кім і Каньє були помічені разом публічно з того часу, як Кардаш'ян почала зустрічатися з коміком Пітом Девідсоном, що дуже не сподобалося її майже колишньому чоловікові.

Кім, Каньє та Норт позують біля статуї Вірджила Абло

Як відомо, Каньє та Вірджил були близькими друзями, але не менш міцна дружба пов'язувала дизайнера і з Кім. Після його смерті вона опублікувала зворушливий допис на своїй сторінці у соцмережі.

"Вірджил, ти завжди був таким ніжним, добрим і спокійним. Ти якось знаходив час для всіх. Ми також часто говорили про твою суперсилу спокою. Ти завжди віддавав так багато себе світові, тому що хотів, щоб він був крутим. Це складно прийняти. Я навіть не можу повірити, що пишу це... Ми будемо так сумувати за тобою, Вірджиле, і так сильно тебе любити".

Кім Кардаш'ян і Вірджил Абло

Незважаючи на спільний вихід, Кім, за словами інсайдерів, непохитна у своєму рішенні розлучитися. Документи на розлучення вона подала ще в лютому, однак сам Каньє останнім часом дедалі відверто говорить про те, що має намір повернути Кім і бачить своє майбутнє тільки з нею. При цьому його вже неодноразово помічали з новою подругою, 22-річною моделлю Вінетрією.

Водночас королева Instagram чітко дає зрозуміти, що насолоджується новими стосунками з молодим бойфрендом Девідсоном.