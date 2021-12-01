Кім Кардаш'ян і Каньє Вест знову з'явилися на публіці разом

І Кім, і Каньє були близькими друзями Вірджила Абло. Їхня спільна поява стала останньою даниною поваги дизайнеру.

Американський репер Ye, більш відомий публіці як Каньє Вест, і його поки що дружина Кім Кардаш'ян знову помічені разом із дочкою Норт. Вони відвідали прощальний показ дизайнера Louis Vuitton і близького друга Вірджила Абло, який помер від раку серця 28 листопада у віці 41 року.

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Пара сиділа в першому ряду на показі, причому дочка була посередині.

Це був перший раз, коли Кім і Каньє були помічені разом публічно з того часу, як Кардаш'ян почала зустрічатися з коміком Пітом Девідсоном, що дуже не сподобалося її майже колишньому чоловікові.

[ + – ] Кім, Каньє та Норт позують біля статуї Вірджила Абло

Як відомо, Каньє та Вірджил були близькими друзями, але не менш міцна дружба пов'язувала дизайнера і з Кім. Після його смерті вона опублікувала зворушливий допис на своїй сторінці у соцмережі.

"Вірджил, ти завжди був таким ніжним, добрим і спокійним. Ти якось знаходив час для всіх. Ми також часто говорили про твою суперсилу спокою. Ти завжди віддавав так багато себе світові, тому що хотів, щоб він був крутим. Це складно прийняти. Я навіть не можу повірити, що пишу це... Ми будемо так сумувати за тобою, Вірджиле, і так сильно тебе любити".

[ + – ] Кім Кардаш'ян і Вірджил Абло

Незважаючи на спільний вихід, Кім, за словами інсайдерів, непохитна у своєму рішенні розлучитися. Документи на розлучення вона подала ще в лютому, однак сам Каньє останнім часом дедалі відверто говорить про те, що має намір повернути Кім і бачить своє майбутнє тільки з нею. При цьому його вже неодноразово помічали з новою подругою, 22-річною моделлю Вінетрією.

Водночас королева Instagram чітко дає зрозуміти, що насолоджується новими стосунками з молодим бойфрендом Девідсоном.