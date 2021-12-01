Ким Кардашьян и Канье Уэст снова появились на публике вместе

И Ким, и Канье были близкими друзьями Вирджила Абло. Их совместное появление стало последней данью уважения дизайнеру.

Американский рэпер Ye, больше известный публике как Канье Уэст, и его пока еще жена Ким Кардашьян снова замечены вместе с дочерью Норт. Они посетили прощальный показ дизайнера Louis Vuitton и близкого друга Вирджила Абло, скончавшегося от рака сердца 28 ноября в возрасте 41 год.

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Пара сидела в первом ряду на показе, причем дочь находилась посередине.

Это был первый раз, когда Ким и Канье были замечены вместе публично с тех пор, как Кардашьян начала встречаться с комиком Питом Дэвидсоном, что очень не понравилось ее почти бывшему супругу.

[ + – ] Ким, Канье и Норт позируют у статуи Вирджила Абло

Как известно, Канье и Вирджил были близкими друзьями, но не менее крепкая дружба связывала дизайнера и с Ким. После его смерти она опубликовала трогательный пост на своей странице в соцсети.

"Вирджил, ты всегда был таким нежным, добрым и спокойным. Ты как-то находил время для всех. Мы также часто говорили о твоей суперсиле спокойствия. Ты всегда отдавал так много себя миру, потому что хотел, чтобы он был крутым. Это сложно принять. Я даже не могу поверить, что пишу это… Мы будем так скучать по тебе, Вирджил, и так сильно тебя любить".

[ + – ] Ким Кардашьян и Вирджил Абло

Несмотря на совместный выход, Ким, по словам инсайдеров, непреклонна в своем решении развестись. Документы на развод она подала еще в феврале, однако сам Канье в последнее время все более откровенно говорит о том, что намерен вернуть Ким и видит свое будущее только с ней. При этом его уже не раз замечали с новой подругой, 22-летней моделью Винетрией.

В свою очередь королева Instagram ясно дает понять, что наслаждается новыми отношениями с молодым бойфрендом Дэвидсоном.