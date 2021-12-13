Ким Кардашьян официально разведется с Канье Уэстом и сменит фамилию

За развитием отношений музыканта и модели внимательно следят с начала 2021 года

41-летняя американская бизнесвумен и модель Ким Кардашьян-Уэст вскоре сменит свою фамилию на девичью, поскольку окончательно подала документы на развод с известным рэпером и отцом четырех ее детей — 44-летним Канье Уэстом. Об этом сообщает TMZ.

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За их отношениями весь мир следит еще с зимы 2020 года, ведь еще в начале 2021 года пара объявила о разрыве. Впоследствии Канье подозревали в романах с несколькими известными моделями, в частности с Ириной Шейк, а Ким недавно официально подтвердила свой новый роман со стендап-комиком 28-летним Питом Дэвидсоном. Тем временем все еще официальный муж Ким Кардашьян Канье Уэст неоднократно заявлял, что намерен бороться за свою жену и "их идеальную семью", публично обращался к ней и посвящал бывшей возлюбленной песни.

[ + – ] Ким Кардашьян и Канье Уэст в браке с 2014 года

На данный момент модель намерена разобраться с вопросами опеки над их 4 детьми (2 родившихся от суррогатных матерей) и правами на общее имущество. Однако, по голливудским традициям разводов, этакие вопросы могут решаться годами. Поэтому Ким как можно скорее вернуть свою девичью фамилию и убрать приставку Уэст в своей фамилии. Отметим, что и Канье недавно убрал эту часть своей фамилии, потому что стал называться просто Йе (Ye).

[ + – ] Новый возлюбленный Ким 28-летний Пит Дэвидсон (крайний слева)

Процесс разделения опеки и имущества должен пройти спокойно, ведь перед вступлением в брак пара подписала брачный договор, регулирующий эти договоренности.

Ранее Фокус сообщал, что Ким Кардашьян стала "Иконой моды" и во время получения награды поблагодарила бывшего любимого Канье Уэста.

Тем временем новая вероятная девушка Канье Уэста модель Винетрия примерила свадебные образы в одной из рекламных кампаний.