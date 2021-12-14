Ким Кардашьян успешно сдала экзамен на юриста

Ранее знаменитости ни разу не удавалось преодолеть необходимый барьер баллов

41-летняя американская теледива и модель Ким Кардашьян-Уэст, которая накануне подала документы на официальный развод с Канье Уэстом и возвращение своей девичьей фамилии, успешно сдала экзамен на юриста. Этому предшествовало целых три неудачных попытки.

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Ким поделилась радостной новостью со своими подписчиками в Instagram, сопровождая известие серией своих фото в синем комбинезоне со шлейфом и солнцезащитных очках.

"Я уже пыталась сдать этот тест 3 раза в течение 2 лет, но каждый раз возвращалась, училась сильнее и пробовала снова, пока не сделала это!", — отметила американская модель.

[ + – ] Радостной новостью Ким поделилась с подписчиками в Instagram

Также Ким рассказала, что для получения адвокатуры в Калифорнии нужно сдать два экзамена, а это был только первый из них. Поэтому Ким еще предстоит сдать второй этап тестирования.

Напомним, что за личной жизнью Ким Кардашьян следит весь мир, ведь она с начала года подогревает интерес публики своими отношениями с пока официальным мужем рэпером Канье Уэстом, с которым они в браке с 2014 года и воспитывают вместе 4 детей (2 из которых от суррогатных матерей). Сначала пара объявила о разводе, а впоследствии не раз появлялась на публике вместе. Позже Ким начала роман с 28-летним известным юмористом и ловеласом Голливуда Питом Дэвидсоном, а Канье подозревали в отношениях с известными моделями. Однако недавно стало известно, что развода и распределения опеки над детьми и имущества не избежать.

Ранее Фокус сообщал, что Ким Кардашьян получила престижную награду в области fashion. А на официальном награждении вспомнила бывшего возлюбленного Канье Уэста.