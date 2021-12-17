Нова дівчина Каньє Веста ночує в його особняку

У перервах між спробами повернути дружину репер проводить час 22-річною моделлю

Напередодні стало відомо, що американський репер Каньє Вест проводить ночі зі своєю новою подругою, 22-річною моделлю Вінетрією, у своєму особняку. Про це повідомило джерело E! News. Дівчина вже не раз ночувала в будинку музиканта, який досі перебуває в офіційному шлюбі з 41-річною Кім Кардаш'ян, яка нещодавно подала документи на розлучення. Між подружжям пробігла чорна кішка ще на початку 2021 року, коли вони оголосили про розлучення. Пара виховує 4 малолітніх дітей, опіку над якими ділитиме в суді.

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44-річний Каньє не раз намагався повернути свою колишню кохану та маму його дітей, проте теледіва вже підтвердила свій новий роман із 28-річним відомим гумористом та голлівудським ловеласом Пітом Девідсоном.

[ + – ] 22-річна модель Вінетрія

"Попри свої спроби повернути втрачену любов і публічні звернення до офіційної дружини, Вест проводить час з 22-річною моделлю і приводить її в коло своїх друзів", — говорить інсайдер. А на початку листопада ЗМІ вперше помітили Каньє з новою дівчиною на публіці, а саме на баскетбольному матчі клубу музиканта. Однак, це не єдина модель, у романі з якою ЗМІ підозрюють чоловіка Кім Кардаш'ян. Раніше йому приписували стосунки з Іриною Шейк.

[ + – ] Перший вихід у світ Вінетрії та Каньє

Раніше Фокус повідомляв, що нова ймовірна дівчина Каньє Веста приміряла весільний образ.