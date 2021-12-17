Новая девушка Канье Уэста ночует в его особняке

В перерывах между попытками вернуть жену рэпер проводит время 22-летней моделью

Накануне стало известно, что американский рэпер Канье Уэст проводит ночи со своей новой подругой, 22-летней моделью Винетрией, в своем особняке. Об этом сообщил источник E! News. Девушка уже не раз ночевала в доме музыканта, который до сих пор состоит в официальном браке с 41-летней Ким Кардашьян, которая недавно подала документы на развод. Между супругами пробежала черная кошка еще в начале 2021 года, когда они объявили о расставании. Пара воспитывает 4 малолетних детей, опеку над которыми будут делить в суде.

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44-летний Канье не раз пытался вернуть свою бывшую возлюбленную и маму его детей, однако теледива уже подтвердила свой новый роман с 28-летним известным юмористом и голливудским ловеласом Питом Дэвидсоном.

[ + – ] 22-летняя модель Винетрия

"Несмотря на свои попытки вернуть утраченную любовь и публичные обращения к официальной жене, Уэст, проводит время с 22-летней моделью и приводит ее в круг своих друзей", — говорит инсайдер. А в начале ноября СМИ впервые заметили Канье с новой девушкой на публике, а именно на баскетбольном матче клуба музыканта. Однако это не единственная модель, в романе с которой СМИ подозревают мужа Ким Кардашьян. Ранее ему приписывали отношения с Ириной Шейк.

[ + – ] Первый выход в свет Винетрии и Канье

Ранее Фокус сообщал, что новая предполагаемая возлюбленная Канье Уэста примерила свадебный образ.