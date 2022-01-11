Схожа на Кім Кардаш'ян. Каньє Вест підтвердив свій новий роман

Роман між Каньє та Джулією розвивається семимильними кроками.

44-річний американський репер Каньє Вест та його нова дівчина, 31-річна акторка та режисерка Джулія Фокс зробили спільну фотосесію після підтвердження свого роману. Про це повідомляє та публікує знімки видання Interview.

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Ще нещодавно музикант заявляв, що за будь-яку ціну поверне своє колишню кохану та поки офіційну дружину, 41-річну модель Кім Кардаш'ян, як уже заводить новий роман за короткий проміжок часу. Цього разу закохані навіть провели фотосесію на побаченні, яка отримала назву Date Night (Побачення).

[ + – ] Каньє Вест та Джулія Фокс. Фото: Interview. Фото: Interview [ + – ] Каньє Вест та Джулія Фокс. Фото: Interview. Фото: Interview

Джулія, прокоментувавши роман зі скандальним репером, заявила, що зустрічаються вони тільки тиждень, адже познайомилися вони в Маямі перед Новим роком. "Це була симпатія з першого погляду. У нього така енергетика, з ним дуже весело. Він змусив мене та моїх друзів весь вечір танцювати та посміхатися", — зазначила нова кохана Веста Джулія.

Після зустрічі напередодні Нового року вони продовжили спілкування в Нью-Йорку.

[ + – ] Каньє Вест та Джулія Фокс. Фото: Interview. Фото: Interview [ + – ] Каньє Вест та Джулія Фокс. Фото: Interview. Фото: Interview

"Ми зібралися на спектакль Slave Play. Літак Є приземлився о шостій, а спектакль починався о сьомій, і він приїхав вчасно. Це мене вразило. Потім ми поїхали вечеряти в Carbone — один з моїх улюблених ресторанів. Прямо в ресторані Є почав знімати цю фотосесію, доки люди поряд вечеряли! Усім дуже сподобалося, усі нас підбадьорювали", — поділилася деталями фотосесії Джулія Фокс.

[ + – ] Каньє Вест та Джулія Фокс. Фото: Interview. Фото: Interview

Після ресторану закохані відправилися до готельного люксу, де була підготовлена ціла кімната одягу. Як зазначає Джулія, це стало справжньою несподіванкою для неї та сюрпризом. Адже це тільки друге їхнє побачення, а Каньє вже змусив її "відчути себе Попелюшкою".

"Не знаю, куди це все рухається, але якщо хоч щось говорить про майбутнє, то мені дуже подобається такий розвиток подій", — зізналася Джулія.

До цього Каньє Весту приписували романи з декількома американськими моделями, зокрема з 22-річною Вінетрією, яка ночувала кілька разів у маєтку музиканта. Проте ці стосунки довго не протривали.

Тим часом теледіва Кім Кардаш'ян, колишня кохана Каньє Веста та мама його дітей, подала документи на розлучення та повернення свого дівочого прізвища і відпочиває на Багамським островах з новим 28-річним коханим, коміком Пітом Девідсоном.