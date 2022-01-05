Каньє Вест помічений на побаченні з новою дівчиною (фото)

Після розставання з Кім Кардаш'ян репер уже змінив кількох дівчат.

Напередодні 44-річний американський репер Каньє Вест помічений папараці з новою дівчиною. Про це пише Page Six.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Обраницею музиканта стала американська акторка та режисерка Джулія Фокс, з якою Каньє прилетів до Нью-Йорка. Як відомо, спочатку пара вирушила на мюзикл на Бродвеї разом з друзями, а потім усамітнилися на побаченні в ресторані.

[ + – ] Нова ймовірна дівчина Каньє Веста.

Перед цим Каньє та Джулію бачили в Маямі під час романтичної вечері при свічках. Офіційного коментаря від Каньє щодо статусу їхніх стосунків наразі немає.

Нагадаємо, що після розставання з Кім Кардаш'ян репер уже зустрічався з 22-річною американською моделлю Вінетрією, яка ночувала кілька разів у його маєтку. Проте пара розсталася. Згодом Каньє був помічений з моделлю Ясмін Лопес на її дні народження.

Тим часом 41-річна Кім офіційно подала документи на розлучення з Каньє Вестом та повернення свого дівочого прізвища. Проте 44-річний музикант мав намір за будь-яку ціну зберегти родину та повернути колишню кохану, навіть пригрозив її новому 28-річному бойфренду, з яким Кім напередодні вирушила в романтичну подорож на Багамські острови.

Раніше Фокус повідомляв, що Каньє Вест може замінити загиблого наприкінці осені 2021 року дизайнера Вірджила Абло у Louis Vuitton на посаді креативного директора.