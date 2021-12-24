Каньє Вест пригрозив новому хлопцеві Кім Кардаш'ян

Бойфренд Кім уже заявив, що він не переймається тим, що відчуває Каньє, і не боїться нічого.

Новий роман 41-річної Кім Кардаш'ян не на жарт розлютив її вже майже колишнього чоловіка, репера Каньє Веста. Спочатку він просив її повернутися, озвучивши це публічно під час виконання пісні, а коли це не подіяло, взявся за її 28-річного бойфренда, коміка Піта Девідсона. Як повідомляє телеграм-канал Star News, репер пригрозив своєму молодому супернику.

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"Піте, якщо ти доторкнешся до місця, після якого не можна буде повернути все назад, — ти пошкодуєш про це. Подумай кілька разів, перш ніж робити помилку. Я завжди був дружнім, але ти можеш усе зіпсувати", — заявив музикант-мільярдер.

Що стосується Піта, то він не звертає уваги на страждання Веста і не турбується з цього приводу. За повідомленнями US Weekly, Девідсон "розуміє" колишнього партнера Кім.

Про роман Піта та Кім заговорили ще восени після того, як в ефірі шоу The Saturday Night Live вони поцілувалися. Свої стосунки пара підтвердила у листопаді. Кім уже познайомила бойфренда зі своєю матір'ю та сестрами, а також зустрілася з матір'ю Піта, яка залишилася в захваті від Кардаш'ян, пише преса. У свою чергу, Кріс Дженнер запросила коміка на щорічну вечірку напередодні Різдва.

[ + – ] Піт Девідсон уже познайомився з матір'ю Кім Кріс Дженнер

З дітьми Кім поки що не поспішає знайомити Піта, даючи їм час підготуватися, і, можливо, захід, який влаштовує мати Кім, допоможе Піту познайомитись та зблизитися з ними. За словами джерел, знаменитість довго приховувала від чотирьох дітей зміни в особистому житті.

Роман з Девідсоном став для Кардаш'ян першими серйозними стосунками після того, як вона розлучилася з Каньє, подавши в лютому на розлучення.

У свою чергу Каньє встиг зустрітися з 22-річною моделлю Вінетрією, з якою нещодавно розлучився. Близькі до нього інсайдери розповіли, що Вест не хоче втрачати Кім.

"Він не здається без бою. Кім – мати його дітей, і він не збирається просто так це відпускати. Незалежно від того, чи є вони чоловіком і дружиною, вони завжди будуть підтримувати одне одного. Її недавня документація чи будь-яка інша документація щодо цього не означає, що він збирається припинити боротися, щоб повернути її", – наголосив знайомий Каньє в розмові зі ЗМІ.

Під документами мав на увазі новий пакет документів, який Кім знову подала до суду, плануючи позбавитися прізвища чоловіка в документах.