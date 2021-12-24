Канье Уэст пригрозил новому парню Ким Кардашьян

Бойфренд Ким уже заявил, что он не беспокоится о том, что чувствует Канье, и не боится ничего.

Новый роман 41-летней Ким Кардашьян не на шутку разозлил ее уже почти бывшего мужа, репера Канье Уэста. Сначала он просил ее вернуться, озвучив это публично во время исполнения песни, а когда это не подействовало, взялся за ее 28-летнего бойфренда, комика Пита Дэвидсона. Как сообщает телеграмм-канал Star News, рэпер пригрозил своему молодому сопернику.

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"Пит, если ты дотронешься до места, после которого нельзя будет вернуть все назад, – ты пожалеешь об этом. Подумай несколько раз, прежде чем совершать ошибку. Я всегда был дружелюбным, но ты можешь все испортить", – заявил музыкант-миллиардер.

Что касается Пита, то он не обращает внимания на страдания Уэста и не беспокоится по этому поводу. По сообщениям US Weekly, Дэвидсон "понимает" бывшего партнера Ким.

О романе Пита и Ким заговорили еще осенью после того, как в эфире шоу The Saturday Night Live они поцеловались. Свои отношения пара подтвердила в ноябре. Ким уже познакомила бойфренда со своей матерью и сестрами, а также встретилась с матерью Пита, которая осталась в восторге от Кардашьян, пишет пресса. В свою очередь Крис Дженнер пригласила комика на ежегодную вечеринку в канун Рождества.

[ + – ] Пит Дэвидсон уже познакомился с матерью Ким Крис Дженнер

С детьми Ким пока не спешит знакомить Пита, давая им время подготовиться, и, возможно, мероприятие, которое устраивает мать Ким, поможет Питу познакомиться и сблизиться с ними. По словам источников, знаменитость долго скрывала от своих четырех отпрысков изменения в личной жизни.

Роман с Дэвидсоном стал для Кардашьян первыми серьезными отношениями после того, как она рассталась с Канье, подав в феврале на развод.

В свою очередь Канье успел повстречаться с 22-летней моделью Винетрией, с которой недавно расстался. Близкие к нему инсайдеры, рассказали, что Уэст не хочет терять Ким.

"Он не сдается без боя. Ким – мать его детей, и он не собирается просто так это отпускать. Независимо от того, являются ли они мужем и женой, они всегда будут поддерживать друг друга. Ее недавняя документация или любая другая документация в этом отношении не означает, что он собирается прекратить бороться, чтобы вернуть ее", – подчеркнул знакомый Канье в разговоре со СМИ.

Под документами имелся в виду новый пакет документов, который Ким снова подала в суд, планируя избавиться от фамилии мужа в документах.