Каньє Вест може замінити Вірджила Абло в Louis Vuitton, – The Sun

Про те, щоб Каньє продовжив справу Вірджила у Louis Vuitton після смерті останнього, Абло та Вест говорили незадовго до відходу дизайнера.

Американський репер Ye, він же Каньє Вест, претендує на посаду нового креативного директора чоловічої лінії французького модного будинку Louis Vuitton після смерті Вірджила Абло, пише The Sun.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами джерела видання, музикант шокований відходом із життя Абло, який у віці 41 рік помер від рідкісної форми раку — ангіосаркоми серця.

"Каньє спустошений смертю Вірджила, тому що вони були друзями багато років і багато працювали разом. У них було схоже бачення, і тепер Каньє відчуває, що зобов'язаний Вірджилу продовжити свою роботу в Louis Vuitton", — говорить інсайдер. Він додав, що незадовго до смерті дизайнера музикант обговорював із другом такий варіант.

[ + – ] Каньє Вест і Вірджил Абло товаришували понад 10 років Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Видання зазначає, що зараз Каньє розглядається на посаду креативного директора Louis Vuitton. Сам музикант цю інформацію поки що не прокоментував.

Каньє зустрів Вірджила у бренді Fendi у 2009 році, коли обидва робили перші кроки в моді. Вони настільки потоваришували, що в 2010 році Абло став креативним директором компанії Веста Donda та відповідав за втілення ідей Каньє у життя. У 2011 році він був художнім керівником альбому Каньє та Джей-Зі Watch The Throne.

Вірджил Абло був призначений креативним директором чоловічого одягу LV у 2018 році. За п'ять років до цього, в 2013-му, він запустив власну лінію одягу Off-White та зібрав величезну аудиторію шанувальників завдяки своїм колекціям у стилі "вуличний ф'южн". Незважаючи на вільне прочитання образів, речі бренду належали до преміум-класу та коштували відповідно.

Щодо Каньє, то в нього вже є досвід дизайнера. Він розробляв прикраси, одяг і взуття. Музикант досяг величезного успіху, продаючи речі та кросівки через свій бренд Yeezy, який перетворив його на доларового мільярдера. Тільки в 2019 році продажі перевищили $1,5 млрд.

Пара взуття його авторства була продана цьогоріч за 1,3 мільйони фунтів стерлінгів. Понад 10 років тому Вест уже співпрацював із Louis Vuitton.

Нагадаємо, Каньє Вест відвідав останній показ Вірджила Абло разом із вже майже колишньою дружиною Кім Кардаш'ян і донькою Норт.