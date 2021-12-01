Virgil Was Here. У Маямі відбувся показ останньої колекції Вірджила Абло

Вірджил Абло не дожив до показу лише два дні, але хотів, щоб шоу тривало й без нього. Гості, які були присутні на заході, не могли стримати сліз.

Менш ніж через дві доби після шокуючої звістки про смерть 41-річного дизайнера Вірджила Абло на пристані Маямі відбувся пам'ятний показ його останньої колекції як креативного директора чоловічої лінії Louis Vuitton, пише Vogue. Вона називалася "Вірджил був тут" (Virgil Was Here).

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До цього шоу дизайнер не дожив всього два дні, але його команда прийняла рішення провести показ, незважаючи на те, що головний автор і натхненник ніколи його не побачить. Знаменно, що показ збігся з художнім фестивалем Art Basel, адже й сам Абло за життя перетворив моду на справжнє мистецтво.

[ + – ] Вірджил був тут

Голова та головний виконавчий директор Louis Vuitton Майкл Берк сказав, що Абло хотів, щоб шоу тривало без нього:

"Він був вічним оптимістом, який вірив, що все можливо. У тому ж дусі ми в Louis Vuitton з гордістю продовжимо відзначати його спадщину фінальним шоу в Маямі, відповідно до його бажання".

Берк розповів, що це шоу народилося з ідеї, яку озвучив Вірджил ще три роки тому.

"Воно засноване на традиційному оповіданні про досягнення повноліття, але, звичайно ж, будучи Вірджилом, він розгорнув і реконструював концепцію 21-го століття і тим самим висловив свої власні унікальні таланти та бачення. Ідея повноліття була важлива для Вірджила, тому що натхнення та розширення прав і можливостей молодого покоління визначало його особистість, використовуючи платформу, з якої йому доводилося ламати кордони, відчиняти двері, щоб пролити світло на свої творчі захоплення, мистецтво, дизайн, музику і, звичайно ж, моду, щоб кожен міг зазирнути всередину, а не лише для того, щоб мріяти стати частиною цього світу, та знайти способи втілити цю мрію в реальність”, – наголосив Берк.

[ + – ] Вірджіл Абло за роботою

Увагу гостей заходу привертала підсвічена статуя Абло, встановлена між місцем проведення шоу та концертним майданчиком, який ніби з тугою дивився на червону повітряну кулю з логотипом LV, прив'язану до причалу, що намагалася полетіти геть.

[ + – ] Статуя Вірджила Абло, яка дивиться на повітряну кулю Фото: Соцсети

На показ у повному складі прилетіло сімейство Арно, голова якого Бернар Арно є власником групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy. Вшанувати пам'ять друга прийшов репер Каньє Вест, якого супроводжувала Кім Кардаш'ян і дочка Норт. Серед гостей були Іванка Трамп, Белла Хадід, Фаррелл Вільямс, Ріанна, A$AP Rocky та багато інших знаменитостей, які знали та любили Вірджила.

[ + – ] Каньє Вест (крайній праворуч) прийшов на шоу вшанувати пам'ять друга

Коли перша модель вийшла на імпровізований подіум, засаджений березами, у записі пролунав голос Абло:

"Я зосередився на своєму мистецтві та творчості, змушуючи дорослих знову поводитися як діти. Що вони повертаються до цього почуття подиву. Вони перестають використовувати свій розум і починають використовувати свою уяву".

Чоловіча колекція весна-літо 2022 вийшла традиційно в стилі Абло – сміливою, креативною та яскравою. Вона поєднала в собі барвисту реконфігурацію застарілих кодів, вливання вуличного одягу та погляд чорного дизайнера на французьку моду. Відсилання до його давнього культурного впливу було помічено в мотивах графіті, що прикрашають університетські куртки, капелюхи з плоскими полями, стилізовані під звичайні костюми, і худі з деконструйованим малюнком.

Він також посилається на своїх сучасників, натякаючи на недавню співпрацю Кіма Джонса з Пітером Дойгом для Dior Homme у вигляді збільшених капелюхів, а також на жіноче шоу Ніколя Геск'єра SS/22 із його психоделічними спідницями в поєднанні з баскетбольними майками.

При цьому Абло залишився вірним і традиціям Louis Vuitton: класичний дам'єрський візерунок був представлений наприкінці колекції, а берети знову винайдені наново для нової епохи.

Моделі, у тому числі давній друг Абло Кід Каді, пройшли подіумом з сумними обличчями, а поєднання класичних треків Вірджила й електронних бітів нової хвилі забезпечило ідеальний музичний супровід.

[ + – ] Останнє шоу Вірджила Абло

Наприкінці показу там, де Абло зазвичай дякував публіці під час фіналу, з'явилася команда дизайнерів Louis Vuitton у однакових футболках. Вони не приховували сліз і аплодували разом із усіма гостями своєму лідеру, наставнику та другу.

"Немає межі, життя настільки коротке, що ви не можете витрачати навіть день на те, щоб підписатися на те, що хтось думає, що ви можете зробити, замість того, щоб знати, що ви можете зробити", – знову пролунав запис слів Вірджила. Після цього дрони вивели над затокою ініціали дизайнера та напис "Вірджил був тут", а повітряна куля піднялася в повітря, щоб відкрити грандіозний феєрверк, що освітив небо.

Нагадаємо, Вірджил Абло помер від рідкісної й агресивної форми раку – ангіосаркоми серця, яку в нього діагностували у 2019 році. Під час роботи в модній індустрії він започаткував успішний лейбл Off-White і з 2018 року став артдиректором чоловічого одягу Louis Vuitton.

Серед його клієнтів були Каньє Вест, Кім Кардаш'ян, Джастін Бібер, Кід Каді, Гейлі Бібер і багато інших.