Virgil Was Here. В Майами прошел показ последней коллекции Вирджила Абло
Вирджил Абло не дожил до показа всего два дня, но хотел, чтобы шоу продолжалось и без него. Гости, присутствовавшие на мероприятии, не могли сдержать слез.
Менее чем через двое суток после шокирующего известия о смерти 41-летнего дизайнера Вирджила Абло на пристани Майами прошел памятный показ его последней коллекции в качестве креативного директора мужской линии Louis Vuitton, пишет Vogue. Она называлась "Вирджил был здесь" (Virgil Was Here).
До этого шоу дизайнер не дожил всего два дня, но его команда приняла решение провести показ, несмотря на то, что главный автор и вдохновитель никогда его не увидит. Знаменательно, что совпал с художественным фестивалем Art Basel, ведь и сам Абло при жизни превратил моду в настоящее искусство.
Председатель и главный исполнительный директор Louis Vuitton Майкл Берк сказал, что Абло хотел, чтобы шоу продолжалось без него:
"Он был вечным оптимистом, который верил, что все возможно. В том же духе мы в Louis Vuitton с гордостью продолжим отмечать его наследие финальным шоу в Майами, в соответствии с его желанием".
Берк рассказал, что это шоу родилось из идеи, озвученной Вирджилом еще три года назад.
"Оно основано на традиционном повествовании о достижении совершеннолетия, но, конечно же, будучи Вирджилом, он развернул и реконструировал концепцию 21-го века, и тем самым выразил свои собственные уникальные таланты и видение. Идея совершеннолетия была важна для Вирджила, потому что воодушевление и расширение прав и возможностей молодого поколения определяло его личность. Он использовал платформу, с которой ему приходилось ломать границы, открывать двери, чтобы пролить свет на свои творческие увлечения, искусство, дизайн, музыку и, конечно же, моду, чтобы каждый мог заглянуть внутрь, а не только для того, чтобы мечтать стать частью этого мира, и найти способы воплотить эту мечту в реальность", – подчеркнул Берк.
Внимание гостей мероприятия привлекала подсвеченная статуя Абло, установленная между местом проведения шоу и концертной площадкой, которая будто с тоской смотрела на алый воздушный шар с логотипом LV, привязанный к причалу и норовивший улететь прочь.
На показ в полном составе прилетело семейство Арно, глава которого Бернар Арно является владельце группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Почтить память друга пришел рэпер Канье Уэст, которого сопровождала Ким Кардашьян и дочь Норт. Среди гостей были Иванка Трамп, Белла Хадид, Фаррелл Уильямс, Рианна, A $ AP Rocky и многие другие знаменитости, которые знали и любили Вирджила.
В то время, когда первая модель вышел на импровизированный подиум, засаженный березами, в записи прозвучал голос Абло:
"Я сосредоточился на своем искусстве и творчестве, заставляя взрослых снова вести себя как дети. Что они возвращаются к этому чувству изумления. Они перестают использовать свой разум и начинают использовать свое воображение".
Мужская коллекция весна-лето 2022 получилась традиционно в духе Абло – смелой, креативной и яркой. Она соединила в себе красочную реконфигурацию устаревших кодов, вливание уличной одежды и взгляд черного дизайнера на французскую моду. Отсылки к его давнему культурному влиянию были замечены в мотивах граффити, украшающих университетские куртки, шляпы с плоскими полями, стилизованные под обычные костюмы, и худи с деконструированным рисунком.
Он также ссылается на своих современников, намекая на недавнее сотрудничество Кима Джонса с Питером Дойгом для Dior Homme в виде преувеличенных шляп, а также на женское шоу Николя Гескьера SS / 22 с его психоделическими юбками в сочетании с баскетбольными майками.
При этом Абло остался верен и традициям Louis Vuitton: классический дамьерский узор был представлен в конце коллекции, а береты снова изобретены заново для новой эпохи.
Модели, в том числе давний друг Абло Кид Кади, прошли по подиуму с грустными лицами, а сочетание классических треков Вирджила и электронных битов новой волны обеспечило идеальное музыкальное сопровождение.
В конце показа там, где Абло обычно благодарил публику во время финала, появилась команда дизайнеров Louis Vuitton в одинаковых футболках. Они не скрывали слез и аплодировали вместе со всеми гостями своему лидеру, наставнику и другу.
"Нет предела, жизнь настолько коротка, что вы не можете тратить даже день на то, чтобы подписаться на то, что кто-то думает, что вы можете сделать, вместо того, чтобы знать, что вы можете сделать", – снова прозвучала запись слов Вирджила. После этого дроны вывели над заливом инициалы дизайнера и надпись "Вирджил был здесь", а воздушный шар поднялся в воздух, чтобы открыть грандиозный фейерверк, освещающий небо.
Напомним, Вирджил Абло скончался от редкой и агрессивной формы рака – ангиосаркомы сердца, которую у него диагностировали а 2019 году. Во время работы в модной индустрии он основал успешный лейбл Off-White и с 2018 года стал арт-директором мужской одежды Louis Vuitton.
Среди его клиентов были Канье Уэст, Ким Кардашьян, Джастин Бибер, Кид Кади, Хейли Бибер и многие другие.