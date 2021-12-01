Virgil Was Here. В Майами прошел показ последней коллекции Вирджила Абло

Вирджил Абло не дожил до показа всего два дня, но хотел, чтобы шоу продолжалось и без него. Гости, присутствовавшие на мероприятии, не могли сдержать слез.

Менее чем через двое суток после шокирующего известия о смерти 41-летнего дизайнера Вирджила Абло на пристани Майами прошел памятный показ его последней коллекции в качестве креативного директора мужской линии Louis Vuitton, пишет Vogue. Она называлась "Вирджил был здесь" (Virgil Was Here).

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До этого шоу дизайнер не дожил всего два дня, но его команда приняла решение провести показ, несмотря на то, что главный автор и вдохновитель никогда его не увидит. Знаменательно, что совпал с художественным фестивалем Art Basel, ведь и сам Абло при жизни превратил моду в настоящее искусство.

[ + – ] Вирджил был здесь

Председатель и главный исполнительный директор Louis Vuitton Майкл Берк сказал, что Абло хотел, чтобы шоу продолжалось без него:

"Он был вечным оптимистом, который верил, что все возможно. В том же духе мы в Louis Vuitton с гордостью продолжим отмечать его наследие финальным шоу в Майами, в соответствии с его желанием".

Берк рассказал, что это шоу родилось из идеи, озвученной Вирджилом еще три года назад.

"Оно основано на традиционном повествовании о достижении совершеннолетия, но, конечно же, будучи Вирджилом, он развернул и реконструировал концепцию 21-го века, и тем самым выразил свои собственные уникальные таланты и видение. Идея совершеннолетия была важна для Вирджила, потому что воодушевление и расширение прав и возможностей молодого поколения определяло его личность. Он использовал платформу, с которой ему приходилось ломать границы, открывать двери, чтобы пролить свет на свои творческие увлечения, искусство, дизайн, музыку и, конечно же, моду, чтобы каждый мог заглянуть внутрь, а не только для того, чтобы мечтать стать частью этого мира, и найти способы воплотить эту мечту в реальность", – подчеркнул Берк.

[ + – ] Вирджил Абло за работой

Внимание гостей мероприятия привлекала подсвеченная статуя Абло, установленная между местом проведения шоу и концертной площадкой, которая будто с тоской смотрела на алый воздушный шар с логотипом LV, привязанный к причалу и норовивший улететь прочь.

[ + – ] Статуя Вирджила Абло, смотрящего на воздушный шар Фото: Соцсети

На показ в полном составе прилетело семейство Арно, глава которого Бернар Арно является владельце группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Почтить память друга пришел рэпер Канье Уэст, которого сопровождала Ким Кардашьян и дочь Норт. Среди гостей были Иванка Трамп, Белла Хадид, Фаррелл Уильямс, Рианна, A $ AP Rocky и многие другие знаменитости, которые знали и любили Вирджила.

[ + – ] Канье Уэст (крайний справа) пришел на шоу почтить память друга

В то время, когда первая модель вышел на импровизированный подиум, засаженный березами, в записи прозвучал голос Абло:

"Я сосредоточился на своем искусстве и творчестве, заставляя взрослых снова вести себя как дети. Что они возвращаются к этому чувству изумления. Они перестают использовать свой разум и начинают использовать свое воображение".

Мужская коллекция весна-лето 2022 получилась традиционно в духе Абло – смелой, креативной и яркой. Она соединила в себе красочную реконфигурацию устаревших кодов, вливание уличной одежды и взгляд черного дизайнера на французскую моду. Отсылки к его давнему культурному влиянию были замечены в мотивах граффити, украшающих университетские куртки, шляпы с плоскими полями, стилизованные под обычные костюмы, и худи с деконструированным рисунком.

Он также ссылается на своих современников, намекая на недавнее сотрудничество Кима Джонса с Питером Дойгом для Dior Homme в виде преувеличенных шляп, а также на женское шоу Николя Гескьера SS / 22 с его психоделическими юбками в сочетании с баскетбольными майками.

При этом Абло остался верен и традициям Louis Vuitton: классический дамьерский узор был представлен в конце коллекции, а береты снова изобретены заново для новой эпохи.

Модели, в том числе давний друг Абло Кид Кади, прошли по подиуму с грустными лицами, а сочетание классических треков Вирджила и электронных битов новой волны обеспечило идеальное музыкальное сопровождение.

[ + – ] Последнее шоу Вирджила Абло

В конце показа там, где Абло обычно благодарил публику во время финала, появилась команда дизайнеров Louis Vuitton в одинаковых футболках. Они не скрывали слез и аплодировали вместе со всеми гостями своему лидеру, наставнику и другу.

"Нет предела, жизнь настолько коротка, что вы не можете тратить даже день на то, чтобы подписаться на то, что кто-то думает, что вы можете сделать, вместо того, чтобы знать, что вы можете сделать", – снова прозвучала запись слов Вирджила. После этого дроны вывели над заливом инициалы дизайнера и надпись "Вирджил был здесь", а воздушный шар поднялся в воздух, чтобы открыть грандиозный фейерверк, освещающий небо.

Напомним, Вирджил Абло скончался от редкой и агрессивной формы рака – ангиосаркомы сердца, которую у него диагностировали а 2019 году. Во время работы в модной индустрии он основал успешный лейбл Off-White и с 2018 года стал арт-директором мужской одежды Louis Vuitton.

Среди его клиентов были Канье Уэст, Ким Кардашьян, Джастин Бибер, Кид Кади, Хейли Бибер и многие другие.