Канье Уэст может заменить Вирджила Абло в Louis Vuitton, – The Sun

О том, чтобы Канье продолжил дело Вирджила в Louis Vuitton после смерти последнего, Абло и Уэст говорили незадолго до ухода дизайнера.

Американский рэпер Ye, он же Канье Уэст, претендует на пост нового креативного директора мужской линии французского модного дома Louis Vuitton после смерти Вирджила Абло, пишет The Sun.

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По словам источника издания, музыкант шокирован уходом из жизни Абло, который в возрасте 41 год скончался от редкой формы рака – ангиосаркомы сердца.

"Канье опустошен смертью Вирджила, потому что они были друзьями много лет и много работали вместе. У них было схожее видение, и теперь Канье чувствует, что обязан Вирджилу продолжить свою работу в Louis Vuitton", – говорит инсайдер. Он добавил, что незадолго до смерти дизайнера музыкант обсуждал с другом такой вариант.

[ + – ] Канье Уэст и Вирджил Абло дружили более 10 лет Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Издание отмечает, что на данный момент Канье рассматривается на должность креативного директора Louis Vuitton. Сам музыкант эту информацию пока что никак не прокомментировал.

Канье встретил Вирджила в бренде Fendi в 2009 году, когда оба делали первые шаги в моде. Они настолько подружились, что в 2010 году Абло стал креативным директором компании Уэста Donda и отвечал за воплощение идей Канье в жизнь. В 2011 году он был художественным руководителем альбома Канье и Джей-Зи Watch The Throne.

Вирджил Абло был назначен креативным директором мужской одежды LV в 2018 году. Запять лет до этого, в 2013-м, он запустил собственную линию одежды Off-White и собрал огромную аудиторию поклонников благодаря своим коллекциям в стиле "уличный фьюжн". Несмотря на свободное прочтение образов, вещи бренда относились к премиум-классу и стоили соответственно.

Что касается Канье, то у него уже есть опыт дизайнера. Он разрабатывал украшения, одежду и обувь. Музыкант добился огромного успеха, продавая вещи и кроссовки через свой бренд Yeezy, который превратил его в долларового миллиардера. Только в 2019 году продажи превысили $1,5 млрд.

Пара обуви его авторства была продана в этом году за 1,3 миллиона фунтов стерлингов. Более 10 лет назад Уэст уже сотрудничал с Louis Vuitton.

Напомним, Канье Уэст посетил последний показ Вирджила Абло вместе с уже почти бывшей женой Ким Кардашьян и дочерью Норт.