Канье Уэст замечен на свидании с новой девушкой (фото)

После расставания с Ким Кардашьян рэпер уже сменил несколько подруг.

44-летний американский рэпер Канье Уэст решил доказать Ким Кардашьян, что пользуется успехом у противоположного пола. Папарацци заметили его с новой пассией. Об этом пишет Page Six.

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Избранницей музыканта стала американская актриса и режиссер Джулия Фокс, с которой Канье прилетел в Нью-Йорк. Сначала пара отправилась на мюзикл на Бродвее вместе с друзьями, а затем они уединились на свидании в ресторане.

[ + – ] Новая предполагаемая девушка Канье Уэста.

Перед этим Канье и Джулию видели в Майами во время романтического ужина при свечах. Официального комментария от Уэста о статусе их отношений на данный момент нет.

Напомним, после расставания с Ким Кардашьян рэпер уже встречался с 22-летней американской моделью Винетрией, которая ночевала несколько раз в его особняке. Однако пара рассталась. Впоследствии Канье был замечен с моделью Ясмин Лопес на ее дне рождения.

Тем временем 41-летняя Ким официально подала документы на развод с Канье Уэстом и возвращение своей девичьей фамилии. Однако 44-летний музыкант намеревался любой ценой сохранить семью и вернуть бывшую возлюбленную, даже пригрозил ее новому 28-летнему бойфренду, с которым Ким накануне отправилась в романтическое путешествие на Багамские острова.

Ранее Фокус сообщал, что Канье Уэст может заменить умершего в конце осени 2021 года дизайнера Вирджила Абло в Louis Vuitton в должности креативного директора.