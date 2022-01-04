Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон отправились в романтическое путешествие

Это первая совместная поездка пары.

Накануне, в разгар новогодних праздников Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон отправились на Багамские острова. Поскольку пара не встретила вместе Рождество и Новый год, судя по всему, они решили наверстать упущенное. Как известно, 41-летняя Ким и 28-летний Пит выбрали для романтического путешествия Багамские острова. Пару сфотографировали, когда они прибыли к частному самолету. Об этом пишет Page Six.

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[ + – ] Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон отправились на Багамские острова.

О романе между теледивой и 28-летним комиком заговорили в конце осени 2021 года. Они познакомились ближе на телешоу, когда вместе приняли участие в небольшом скетче, изображая Алладина и принцессу Жасмин. В финале Ким и Пит поцеловались, после чего фанаты заговорили об их взаимной симпатии и возможном романе. Впоследствии Пит Дэвидсон отметил свое 28-летие в доме матери Ким.

До Кардашьян стендап-комик Пит Дэвидсон, которого называют голливудским ловеласом, встречался с Кайей Гербер, Арианой Гранде, Кейт Бекинсейл, Фиби Дайвенор и другими знаменитостями.

Напомним, что Ким Кардашьян сейчас разводится с рэпером Канье Уэстом, с которым у нее четверо детей. Канье Уэст пригрозил Питу Дэвидсону, что тот пожалеет о своих отношениях с бывшей возлюбленной рэпера. Хотя Канье несколько раз публично обращался к матери своих детей и утверждал, что любой ценой сохранит их брак, однако уже встречался с 22-летней американской моделью Винетрией, с которой даже успел расстаться. Сейчас музыканту приписывают новый роман.

Тем временем Ким Кардашьян успешно сдала экзамен в юридическом колледже с четвертой попытки.