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Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон відправилися в романтичну подорож

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кім Кардаш'ян, Піт Девідсон, романтична подорож, багамські острови
Фото: Скріншот | Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон познайомилися на телешоу.

Це перша спільна поїздка пари.

Напередодні, в розпал новорічних свят закохані Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон вирушили на Багамські острови. Оскільки пара не зустріла разом Різдво та Новий рік, судячи з усього, вони вирішили надолужити згаєне. Як відомо, 41-річна Кім та 28-річний Піт обрали для романтичної подорожі Багамські острови. Пару застали, коли вони прибули до приватного літака. Про це пише Page Six.

Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон вирушили на Багамські острови.

Про роман між теледівою та 28-річним коміком заговорили наприкінці осені 2021 року. Спочатку вони познайомилися на телешоу, де разом взяли участь у невеликому скетчі, зображуючи Алладіна та принцесу Жасмін. У фіналі Кім та Піт поцілувалися, після чого фанати заговорили про їхню взаємну симпатію та можливий роман. Згодом Піт Девідсон відсвяткував своє 28-річчя в будинку матері Кім.

До Кардаш'ян стендап-комік Піт Девідсон, якого називають голлівудським ловеласом, зустрічався з Кайєю Гербер, Аріаною Гранде, Кейт Бекінсейл, Фібі Дайвенор та іншими знаменитостями.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян наразі перебуває в шлюборозлучному процесі з Каньє Вестом, з яким виховує чотирьох неповнолітніх дітей. Каньє Вест пригрозив Піту Девідсону, що той пошкодує про свої стосунки з колишньою коханою репера. Хоча Каньє кілька разів публічно звертався до матері своїх дітей та стверджував, що за будь-яку ціну збереже їхній шлюб, проте вже мав стосунки з 22-річною американською моделлю Вінетрією, з якою навіть встиг розстатися. Наразі музиканту приписують новий роман.

Тим часом Кім Кардаш'ян успішно склала іспит у юридичному коледжі з четвертої спроби.