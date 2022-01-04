Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон відправилися в романтичну подорож

Це перша спільна поїздка пари.

Напередодні, в розпал новорічних свят закохані Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон вирушили на Багамські острови. Оскільки пара не зустріла разом Різдво та Новий рік, судячи з усього, вони вирішили надолужити згаєне. Як відомо, 41-річна Кім та 28-річний Піт обрали для романтичної подорожі Багамські острови. Пару застали, коли вони прибули до приватного літака. Про це пише Page Six.

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[ + – ] Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон вирушили на Багамські острови.

Про роман між теледівою та 28-річним коміком заговорили наприкінці осені 2021 року. Спочатку вони познайомилися на телешоу, де разом взяли участь у невеликому скетчі, зображуючи Алладіна та принцесу Жасмін. У фіналі Кім та Піт поцілувалися, після чого фанати заговорили про їхню взаємну симпатію та можливий роман. Згодом Піт Девідсон відсвяткував своє 28-річчя в будинку матері Кім.

До Кардаш'ян стендап-комік Піт Девідсон, якого називають голлівудським ловеласом, зустрічався з Кайєю Гербер, Аріаною Гранде, Кейт Бекінсейл, Фібі Дайвенор та іншими знаменитостями.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян наразі перебуває в шлюборозлучному процесі з Каньє Вестом, з яким виховує чотирьох неповнолітніх дітей. Каньє Вест пригрозив Піту Девідсону, що той пошкодує про свої стосунки з колишньою коханою репера. Хоча Каньє кілька разів публічно звертався до матері своїх дітей та стверджував, що за будь-яку ціну збереже їхній шлюб, проте вже мав стосунки з 22-річною американською моделлю Вінетрією, з якою навіть встиг розстатися. Наразі музиканту приписують новий роман.

Тим часом Кім Кардаш'ян успішно склала іспит у юридичному коледжі з четвертої спроби.