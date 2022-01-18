Новая девушка Канье Уэста показала фото со своим мужем и сыном

Джулия Фокс в браке с 2018 года и воспитывает годовалого сына.

Новая возлюбленная американского рэпера Канье Уэста (Йе), 31-летняя актриса и режиссер Джулия Фокс поделилась в Instagram фото со своим мужем Питером Артемьевым. Поскольку их сыну исполнился год, она выложила архивные семейные фото и видео в соцсеть. На одном из них актриса позирует с мужем, держа на руках годовалого сына Валентина. "Большое спасибо за то, что показал мне, что такое любовь", — подписала кадры Джулия, поздравляя малыша.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Архивные кадры семьи Джулии Фокс.

Как известно, пара рассталась в конце 2021-го, однако официально Джулия и Питер все еще муж и жена, как и новый возлюбленный Джулии Канье Уэст с Ким Кардашьян. Отметим, что Ким подала документы на развод и возвращение своей девичьей фамилии. Тем временем новый роман 41-летней Ким с 28-летним комиком Питом Дэвидсоном также развивается на виду у миллионной публики.

[ + – ] Сыну Джулии Фокс исполнился один год. Фото: juliafox.

Ранее Фокус писал о фотосессии "Свидание", которую Канье устроил для своей возлюбленной Джулии в ресторане и отеле Нью-Йорка. Откровенными кадрами и комментариями Джулии Фокс, окончательно подтвердившими новые романтические отношения американского рэпера, поделилось издание Interview.

Напомним, 44-летний Канье Уэст напал на фаната из-за просьбы дать автограф.