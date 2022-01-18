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Нова дівчина Каньє Веста показала фото зі своїм чоловіком та сином

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Фото: juliafox | Джулія Фокс

Джулія Фокс у шлюбі з 2018 року та виховує однорічного сина.

Нова кохана американського репера Каньє Веста (Є), 31-річна акторка та режисерка Джулія Фокс поділилася в Instagram фото зі своїм чоловіком Пітером Артем'євим. Оскільки їхньому сину виповнився рік, дівчина виклала архівні сімейні фото та відео в соцмережу. На деяких з них акторка позує з чоловіком, тримаючи на руках однорічного сина Валентина. "Дуже дякую за те, що показав мені, що таке любов", — підписала кадри Джулія.

Архівні кадри родини Джулії Фокс.

Як відомо, пара розсталася в кінці 2021-го, проте офіційно Джулія та Пітер усе ще чоловік та дружина, як і новий коханий Джулії Каньє з Кім Кардаш'ян. Зазначимо, що та подала документи на розлучення та повернення свого дівочого прізвища. Тим часом новий роман 41-річної Кім з 28-річним коміком Пітом Девідсоном також розвивається на очах у мільйонної публіки.

Сину Джулії Фокс виповнився один рік. Фото: juliafox.
Сину Джулії Фокс виповнився один рік. Фото: juliafox.

Раніше Фокус писав про фотосесію "Побачення", яку Каньє влаштував для своєї коханої Джулії в ресторані та готелі Нью-Йорка. Відвертими кадрами та коментарями Джулії Фокс, які остаточно підтвердили нові романтичні відносини американського репера, поділилося видання Interview.

Нагадаємо, 44-річний Каньє Вест напав на фаната за прохання дати автограф.